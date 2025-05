Racing x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza terá o duelo mais importante da temporada nesta quinta-feira (29). O Tricolor pode garantir uma classificação, pela segunda vez na história do clube, para as oitavas de final da competição. Encerrando a fase de grupos, o jogo contra o Racing será no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, a partir das 21h30.

No grupo E, o Racing lidera a chave com dez pontos e o Fortaleza vem em seguida, na segunda colocação, com oito pontos. Os argentinos foram eliminados do Campeonato Argentino pelo Platense, que é o atual finalista do torneio. Por outro lado, na Libertadores, o Racing goleou o Colo-Colo por 4 a 0 e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final.

Já o Fortaleza, pela Libertadores, empatou com o Atlético Bucaramanga, em casa, deixando a classificação para a última rodada. Em seguida, amargou uma eliminação na Copa do Brasil para o Retrô e duas derrotas consecutivas no Brasileirão, para Vasco e Cruzeiro, respectivamente. O cenário também é negativo fora das quatro linhas, com protesto da torcida, Juan Pablo Vojvoda sem dar entrevista coletiva pós-jogo e o CEO do clube, Marcelo Paz, falando sobre “medidas drásticas” para os maus resultados.

Fora de casa, o Fortaleza só venceu um dos 12 últimos jogos, com seis jogos consecutivos de derrotas. O Laion está há três partidas sofrendo gols. A “La Academia” só perdeu um dos oito últimos duelos disputados e empatou uma partida em 14 jogos. No retrospecto entre as duas equipes, este será o segundo jogo. O primeiro foi na Arena Castelão, na estreia da competição, no dia 1º de abril. Na ocasião, os argentinos venceram por 3 a 0.

COMO CHEGA O RACING-ARG

O Racing quer vencer e confirmar a ponta do grupo E. Jogando em casa, a equipe soma sete vitórias e quatro derrotas em 11 jogos, com 21 gols marcados e oito sofridos.

Gustavo Costas, treinador da equipe, terá três desfalques de nomes importantes para o elenco. No departamento médico, o atacante Maximiliano Salas, autor de um dos gols no primeiro jogo entre as equipes, está com uma ruptura muscular no reto femoral da perna esquerda. O atleta já ficou de fora do jogo contra o Colo-Colo-CHI.

Os atacantes Vietto e Santiago Solari também estão no DM. Vietto está com uma inflamação em uma articulação na base da coluna vertebral, chamado de sacroileíte. Quem treinava como titular no lugar dele era Solari, que deve ser ausência para recuperar uma sobrecarga física. No lugar dele, deve atuar o Adrián Fernández.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza embarcou na última terça-feira (27), com 26 relacionados, para os dois duelos fora de casa. O primeiro, nesta quinta, contra o Racing, pela Libertadores e o segundo, no próximo domingo (1º), contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Duas ausências importantes são do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante Pol Fernández, por opção técnica.

No departamento médico, seguem o atacante Moisés, tratando uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda; o meia Bruninho, com um edema no músculo posterior da coxa direita; e meia Lucas Sasha, que segue em recuperação pós-cirurgia de uma fratura no antebraço direito.

O volante Rodrigo, contratado na janela do estadual, segue sem ser relacionado. Outros nomes que também não viajaram, são o atacante Dylan Borrero e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, totalizando oito desfalques.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo ESPN e Disney+.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Racing: Gabriel Arias; Di Cesare, Sosa, Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Degregorio, Maravilla Martínez e Adrián Fernández. Técnico: Gustavo Costas.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Eros Mancuso; Pochettino, Martínez, Rossetto; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RACING X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: Última rodada da fase de grupos da Libertadores

Local: Estádio Presidente Perón, El Cilindro

Data: 29/05/2025 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistente 1: Lubin Torrealba (VEN)

Assistente 2: Antoni Garcia (VEN)

Quarto Árbitro: Rony Cueva (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)