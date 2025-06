Fortaleza acerta empréstimo de Tomás Cardona ao Tigre-ARG

O Fortaleza acertou um novo empréstimo do zagueiro Tomás Cardona. O jogador, que estava no Talleres, da Argentina, vai defender o Tigre. O atleta de 29 anos vai ficar na equipe até o fim do ano. O jogador tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Cardona chegou ao Leão em 2024. Pela equipe cearense, o atleta disputou 36 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Em seguida, foi emprestado ao Talleres. Pelo time argentino, ele atuou em três partidas.

No Tricolor do Pici, o defensor perdeu espaço após a chegada de David Luiz e Gastón Ávila na posição. Antes, o jogador defendeu o Defensa y Justicia por três temporadas. O Fortaleza adquiriu 100% dos direitos do atleta por UD$ 625 mil dólares na época.