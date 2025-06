Fortaleza anuncia renovação com Pochettino até 2027

O Fortaleza renovou contrato com Tomás Pochettino até 2027, com opção de renovação por mais um ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), nas redes sociais. O jogador é um dos homens de confiança de Juan Pablo Vojvoda.

O vínculo anterior do atleta se encerraria no final desta temporada. O atleta chegou ao clube em 2023. Ao todo, são 155 jogos defendendo a equipe, com 14 gols marcados e 25 assistências. O camisa 7 do Leão também foi Campeão Cearense em 2023 e da Copa do Nordeste de 2024. Ele também participou do vice-campeonato da Sul-Americana e das campanhas de classificação para a Libertadores.

Um jogador muito identificado com o clube, foi Pentacampeão Cearense, finalista da Copa Sul-Americana, participou de campanhas importantes, foi muito bem em grandes jogos, principalmente em jogos internacionais, onde ele tem um destaque especial, mas também na Série A fez jogos muito bons. Um atleta que entende o que é o Fortaleza e escolheu ficar aqui perto de um momento que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas ele deu preferência ao Fortaleza, escolheu permanecer", afirmou Marcelo Paz, CEO do clube.