Fortaleza reassume terreno da sede, sem custos, após 30 anos | Jogada do Leão #21

O terreno do Centro de Excelência Alcides Santos volta a ser de posse do Fortaleza Esporte Clube, após 30 anos de ter sido passado para a Associação dos Amigos do Fortaleza (Asa Forte). Na época, a ideia era evitar que o Tricolor de Aço perdesse o terreno, diante das inúmeras dívidas acumuladas. Com o terreno regularizado e livre de dívidas, a devolução ao Leão do Pici aconteceu por doação, sem custo, apenas com os gastos de taxas cartoriais e impostos.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de José Rolim Machado, presidente do Fortaleza, e Germano Palácio, Diretor Jurídico do Fortaleza.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5.

