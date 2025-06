Com gol de Hércules, ex-Fortaleza, Fluminense vence a Inter de Milão e avança às quartas do Mundial

O Fluminense venceu a Inter por 2 a 0 nesta segunda-feira (30), em Charlotte, em jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Germán Cano abriu o placar aos dois minutos. Em seguida, foi a vez de Hércules, ex-Fortaleza, confirmar a vitória do Tricolor carioca ao marcar o segundo. Com o resultado, a equipe avança às quartas da competição. É o segundo brasileiro a conquistar vaga na próxima fase do torneio da Fifa.

No primeiro tempo, a equipe brasileira abriu o placar com Germán Cano logo aos dois minutos. Após jogada de Martinelli pela direita, ele cruzou, a bola desviou em Bastoni e o camisa 9 completou para deixar o Fluminense na vantagem. Samuel Xavier quase ampliou em seguida. Ignácio ainda marcou, mas a arbitragem deu impedimento. A Inter ainda teve uma chance com Dimarco, porém esbarrou na defesa de Fábio.

Hércules, que chegou ao Fluminense nesta temporada, entrou aos 15 minutos do segundo tempo para substituir Nonato. O gol veio aos 35 minutos. Após cobrança de lateral de Samuel Xavier, De Vrij corta mal de cabeça. A bola passa e chega para Hércules, que domina e avança para chutar e confirmar a vitória do time das Laranjeiras.

O Fluminense volta a campo no dia 4 de julho, sexta-feira, quando enfrenta o vencedor de Manchester City ou Al-Hilal. O duelo será no Camping World Stadium