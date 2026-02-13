Ceará e Fortaleza chegam às semifinais do Cearense invictos e dominantes; veja números
Times voltam a campo neste fim de semana
O Campeonato Cearense chegou às fases decisivas. Com as semifinais definidas, os jogos começam neste fim de semana. No Clássico das Cores, o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, enquanto o Ceará encara o Floresta. Entre os clubes ainda vivos no estadual, o Leão é o menos vazado, e o Vovô é o que mais balançou as redes adversárias na competição.
Os dois clubes mais tradicionais estão, mais uma vez, nesta fase. Toda vez que isso ocorreu, eles avançaram juntos para a decisão em 83% das vezes. No Campeonato Cearense deste ano, o domínio deles continua. Com sete jogos cada, inclusive um empate no primeiro Clássico-Rei do ano, as equipes seguem invictas na competição.
Apesar do momento de reconstrução vivido pelos times após o rebaixamento para a Série B, com reformulação de boa parte dos elencos e das comissões técnicas, Ceará e Fortaleza não têm sofrido grandes dificuldades na competição.
O Vovô, agora comandado por Mozart, tem o melhor ataque do torneio, com o dobro de gols do segundo melhor, o Leão do Pici, com 16 tentos desde o início da competição.
Já o Leão, liderado por Thiago Carpini, levou somente um gol na soma de todos os jogos e tem a melhor defesa do Estadual. Em seguida estão Floresta e o próprio Ceará, com três sofridos cada.
O Fortaleza entra em campo neste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), quando enfrenta o Ferroviário. Já o Ceará encara o Floresta no domingo (15), às 16 horas. As partidas são válidas pelas semifinais do Campeonato Cearense.
GOLS FEITOS POR CADA EQUIPE:
- CEARÁ: 16 gols feitos
- FORTALEZA: 8 gols feitos
- FERROVIÁRIO: 8 gols feitos
- MARANGUAPE: 8 gols feitos
- FLORESTA: 7 gols feitos
- MARACANÃ: 6 gols feitos
- QUIXADA: 6 gols feitos
- IGUATU: 6 gols feitos
- HORIZONTE: 5 gols feitos
- TIROL: 4 gols feitos
GOLS LEVADOS POR CADA EQUIPE:
- QUIXADÁ: 12 gols sofridos
- IGUATU: 11 gols sofridos
- MARANGUAPE: 10 gols sofridos
- HORIZONTE: 10 gols sofridos
- MARACANÃ: 9 gols sofridos
- FERROVIÁRIO: 8 gols sofridos
- TIROL: 7 gols sofridos
- FLORESTA: 3 gols sofridos
- CEARÁ: 3 gols sofridos
- FORTALEZA: 1 gols sofridos
