Ceará e Fortaleza chegam às semifinais do Cearense invictos e dominantes; veja números

Times voltam a campo neste fim de semana

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 21:33)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza estão confirmando o favoritismo e chegaram nas semifinais sem sustos
Foto: Ismael Soares/SVM

Campeonato Cearense chegou às fases decisivas. Com as semifinais definidas, os jogos começam neste fim de semana. No Clássico das Cores, o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, enquanto o Ceará encara o Floresta. Entre os clubes ainda vivos no estadual, o Leão é o menos vazado, e o Vovô é o que mais balançou as redes adversárias na competição.

Os dois clubes mais tradicionais estão, mais uma vez, nesta fase. Toda vez que isso ocorreu, eles avançaram juntos para a decisão em 83% das vezes. No Campeonato Cearense deste ano, o domínio deles continua. Com sete jogos cada, inclusive um empate no primeiro Clássico-Rei do ano, as equipes seguem invictas na competição.

Apesar do momento de reconstrução vivido pelos times após o rebaixamento para a  Série B, com reformulação de boa parte dos elencos e das comissões técnicas, Ceará e Fortaleza não têm sofrido grandes dificuldades na competição.

O Vovô, agora comandado por Mozart, tem o melhor ataque do torneio, com o dobro de gols do segundo melhor, o Leão do Pici, com 16 tentos desde o início da competição.

Já o Leão, liderado por Thiago Carpini, levou somente um gol na soma de todos os jogos e tem a melhor defesa do Estadual. Em seguida estão Floresta e o próprio Ceará, com três sofridos cada.

 O Fortaleza entra em campo neste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), quando enfrenta o Ferroviário. Já o Ceará encara o Floresta no domingo (15), às 16 horas. As partidas são válidas pelas semifinais do Campeonato Cearense.

Foto de Matheus Araújo, meia do Ceará, que é o melhor ataque do Campeonato Cearense 2026
Legenda: Com destaque Matheus Araújo e Vina, Ceará é omelhor ataque do torneio com 16 gols feitos até o momento
Foto: Kid Júnior/SVM

GOLS FEITOS POR CADA EQUIPE:

  1. CEARÁ: 16 gols feitos
  2. FORTALEZA: 8 gols feitos
  3. FERROVIÁRIO: 8 gols feitos
  4. MARANGUAPE: 8 gols feitos
  5. FLORESTA: 7 gols feitos
  6. MARACANÃ: 6 gols feitos
  7. QUIXADA: 6 gols feitos
  8. IGUATU: 6 gols feitos
  9. HORIZONTE: 5 gols feitos
  10. TIROL: 4 gols feitos

Foto de Brenno, goleiro do Fortaleza, que é a melhor defesa do Campeonato Cearense
Legenda: Jogando com três zagueiros, Leão só tomou um gol até o momento no Estadual
Foto: Thiago Gadelha/SVM

GOLS LEVADOS POR CADA EQUIPE:

  1. QUIXADÁ: 12 gols sofridos 
  2. IGUATU: 11 gols sofridos
  3. MARANGUAPE: 10 gols sofridos
  4. HORIZONTE: 10 gols sofridos
  5. MARACANÃ: 9 gols sofridos
  6. FERROVIÁRIO: 8 gols sofridos
  7. TIROL: 7 gols sofridos
  8. FLORESTA: 3 gols sofridos
  9. CEARÁ: 3 gols sofridos
  11. FORTALEZA: 1 gols sofridos

*Sob supervisão de Crisneive Silveira

