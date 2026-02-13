Ceará e Fortaleza chegam às semifinais do Cearense invictos e dominantes; veja números

O Campeonato Cearense chegou às fases decisivas. Com as semifinais definidas, os jogos começam neste fim de semana. No Clássico das Cores, o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, enquanto o Ceará encara o Floresta. Entre os clubes ainda vivos no estadual, o Leão é o menos vazado, e o Vovô é o que mais balançou as redes adversárias na competição.

Os dois clubes mais tradicionais estão, mais uma vez, nesta fase. Toda vez que isso ocorreu, eles avançaram juntos para a decisão em 83% das vezes. No Campeonato Cearense deste ano, o domínio deles continua. Com sete jogos cada, inclusive um empate no primeiro Clássico-Rei do ano, as equipes seguem invictas na competição.

Apesar do momento de reconstrução vivido pelos times após o rebaixamento para a Série B, com reformulação de boa parte dos elencos e das comissões técnicas, Ceará e Fortaleza não têm sofrido grandes dificuldades na competição.

O Vovô, agora comandado por Mozart, tem o melhor ataque do torneio, com o dobro de gols do segundo melhor, o Leão do Pici, com 16 tentos desde o início da competição.

Já o Leão, liderado por Thiago Carpini, levou somente um gol na soma de todos os jogos e tem a melhor defesa do Estadual. Em seguida estão Floresta e o próprio Ceará, com três sofridos cada.

O Fortaleza entra em campo neste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), quando enfrenta o Ferroviário. Já o Ceará encara o Floresta no domingo (15), às 16 horas. As partidas são válidas pelas semifinais do Campeonato Cearense.

Legenda: Com destaque Matheus Araújo e Vina, Ceará é omelhor ataque do torneio com 16 gols feitos até o momento Foto: Kid Júnior/SVM

GOLS FEITOS POR CADA EQUIPE:

CEARÁ: 16 gols feitos FORTALEZA: 8 gols feitos FERROVIÁRIO: 8 gols feitos MARANGUAPE: 8 gols feitos FLORESTA: 7 gols feitos MARACANÃ: 6 gols feitos QUIXADA: 6 gols feitos IGUATU: 6 gols feitos HORIZONTE: 5 gols feitos TIROL: 4 gols feitos

Legenda: Jogando com três zagueiros, Leão só tomou um gol até o momento no Estadual Foto: Thiago Gadelha/SVM

GOLS LEVADOS POR CADA EQUIPE:

QUIXADÁ: 12 gols sofridos IGUATU: 11 gols sofridos MARANGUAPE: 10 gols sofridos HORIZONTE: 10 gols sofridos MARACANÃ: 9 gols sofridos FERROVIÁRIO: 8 gols sofridos TIROL: 7 gols sofridos FLORESTA: 3 gols sofridos CEARÁ: 3 gols sofridos FLORESTA: 3 gols sofridos FORTALEZA: 1 gols sofridos

