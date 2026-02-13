Ceará e Fortaleza correm contra prazo para regularizar reforços no Cearense; veja nomes
Prazo encerra nesta sexta-feira (13) e times ainda têm jogadores não-regularizados
Ceará e Fortaleza correm contra o tempo para regularizar seus últimos reforços até esta sexta-feira (13), data-limite para inscrever jogadores no Campeonato Cearense. Os dois clubes têm contratações ainda não registradas oficialmente.
Caso não sejam regularizados até esta sexta-feira, estes jogadores não poderão disputar nenhuma partida no Campeonato Cearense. Por isso, os dois clubes tentam viabilizar os últimos detalhes para que os atletas sejam oficializados e regularizados.
FORTALEZA
- Gabriel Fuentes | lateral-esquerdo, ainda não anunciado
- Lucas Braga | atacante, ainda não anunciado
- GB | atacante, ainda não anunciado
CEARÁ
- Luiz Otávio | zagueiro, ainda não anunciado
- Sánchez | lateral-esquerdo, ainda não anunciado
- Wendel Silva | atacante, ainda não anunciado
O Campeonato Cearense está nas semifinais. No sábado (14), o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, no jogo de ida, enquanto no domingo (15), o Ceará enfrenta o Floresta. Os jogos de volta serão no fim de semana seguinte.