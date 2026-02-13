Diário do Nordeste
Ceará e Fortaleza correm contra prazo para regularizar reforços no Cearense; veja nomes

Prazo encerra nesta sexta-feira (13) e times ainda têm jogadores não-regularizados

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:06)
Legenda: Wendel Silva, reforço do Ceará, e Gabriel Fuentes, reforço do Fluminense
Foto: Raul Baretta/Santos FC e Lucas Merçon/Fluminense

Ceará e Fortaleza correm contra o tempo para regularizar seus últimos reforços até esta sexta-feira (13), data-limite para inscrever jogadores no Campeonato Cearense. Os dois clubes têm contratações ainda não registradas oficialmente.

Caso não sejam regularizados até esta sexta-feira, estes jogadores não poderão disputar nenhuma partida no Campeonato Cearense. Por isso, os dois clubes tentam viabilizar os últimos detalhes para que os atletas sejam oficializados e regularizados.

FORTALEZA

  • Gabriel Fuentes | lateral-esquerdo, ainda não anunciado
  • Lucas Braga | atacante, ainda não anunciado
  • GB | atacante, ainda não anunciado

GB é uma das revelações do elenco do Vasco
Legenda: O jovem atacante GB faz parte do elenco principal do Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco

CEARÁ

  • Luiz Otávio | zagueiro, ainda não anunciado
  • Sánchez | lateral-esquerdo, ainda não anunciado
  • Wendel Silva | atacante, ainda não anunciado

Luiz Otávio zagueiro do Ceará
Legenda: Luiz Otávio chega sem custos para o Ceará
Foto: JP Pinheiro/Mirassol

O Campeonato Cearense está nas semifinais. No sábado (14), o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, no jogo de ida, enquanto no domingo (15), o Ceará enfrenta o Floresta. Os jogos de volta serão no fim de semana seguinte.

