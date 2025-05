Samyra Show, Viviane Batidão e WC no Beat: veja lançamentos musicais da semana

Do forró ao funk, a semana foi marcada pelos lançamentos de diferentes produções musicais nas plataformas digitais. A forrozeira Samyra Show trouxe o melhor do repertório "das antigas" em um novo trabalho. Do Pará, Viviane Batidão aborda superação e independência feminina em novo trabalho. Já no funk, WC no Beat divulgou um funk com características mineiras.

Samyra Show, 'Só as Melhores'

A cantora Samyra Show lançou, em celebração aos 19 anos de carreira, o projeto "Só as Melhores". Ela reuniu 28 músicas que marcaram a trajetória dela na música, além da inédita "Sem Censura".

O projeto "Só as Melhores" é uma homenagem aos fãs que acompanharam sua trajetória. Com participações especiais de Pezão e Valcir, o repertório resgata momentos marcantes de sua carreira, proporcionando uma experiência nostálgica e emocionante.

A direção musical e artística ficou por conta de Wagner Barbosa, CEO da Elite Music, que destaca a importância do projeto: "O repertório vem recheado de medleys para quem viveu e vive o forró de forma intensa". Aigon Pinho, Diretor de Marketing, buscou criar uma conexão íntima com o público: "Pensamos em criar uma conexão genuína com o público da Samyra, como se ela cantasse individualmente para cada um".

"É Sal", Viviane Batidão

A cantora Viviane Batidão lançou a canção "É Sal", faixa-título de seu primeiro álbum de estúdio. A novidade marca o início de uma nova fase na carreira da paraense, em clima de celebração à potência cultural e artística do estado.

A artista, que venceu a Categoria Brasil do Prêmio Multishow em 2024, explica o título e a mensagem da canção: “‘É Sal’ é uma gíria popular paraense, significa o fim de alguma coisa para um recomeço. Como um relacionamento, quando você diz para um ex que ‘é sal’, quer dizer que acabou, sabe?”, explica. “Quero muito que esse disco desperte a curiosidade do público sobre a complexidade cultural do nosso estado”.

A letra de 'É Sal' vem com uma narrativa de superação e independência feminina, em que o eu-lírico coloca ponto final no que ficou para trás e segue em frente com mais força e autoestima. “A música fala sobre uma mulher que está se libertando de um relacionamento que não deu certo. Ela deixa esse boy lixo e vai para uma festa que está acontecendo na frente da casa dela com os vizinhos, amigos e familiares e vive esse momento de se reconectar com novas experiências, de novos começos e amores”, afirma Viviane Batidão.

"As do trepa trepa", WC no Beat em feat com MC Laranjinha

Produtor expoente da música urbana, WC no Beat traz mais uma faixa do novo projeto, que fará uma viagem sonora pelo funk. Ao lado de MC Laranjinha, ele divulga "As do Trepa Trepa", com características mineiras, sob as batidas envolventes do produtor.

“Com uma batida envolvente de funk, cheia de energia e com o pique de Belo Horizonte, a música ´As do Trepa Trepa´ traz um pouco desse cenário do funk com uma pegada única de BH. A parceria com o Laranjinha surgiu em um camp aqui no Rio. Fizemos essa música em uma tarde. Ela está super pra cima, muito envolvente, no funk que a gente já conhece, misturado à onda de BH. É uma música feita pra geral dançar”, compartilhou WC no Beat.