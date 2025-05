Cearense Nonato Lima grava feat com Ivete Sangalo de 'Bateu Saudade'

O sanfoneiro Nonato Lima, cearense premiado internacionalmente, convidou Ivete Sangalo para gravar a canção "Bateu Saudade". O resultado será disponibilizado nas plataformas digitais no próximo dia 29.

A composição é um xote envolvente que celebra o amor, a dança e a memória afetiva que o forró desperta.

Veja também É Hit Seu Desejo traz Festival Desejando pela primeira vez para Fortaleza; veja programação É Hit Zé Vaqueiro canta toada em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem à vaquejada; veja

A música mergulha na saudade de um chamego apaixonado, daqueles vividos no compasso colado do xote, revisitando lembranças de um amor que nasceu em uma dança no forró.

"Fiz o convite a ela ano passado se ela aceitava gravar uma música comigo, e ela de imediato aceitou", disse Nonato Lima em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste.

Eu quis criar algo novo com a cara dela cantando. No início do ano, fiz essa música, mostrei a ela, e ela rasgou elogios à letra, à música em geral. Ela gostou bastante e gravamos a música. Um xote bem apaixonado pra quem curte um bom forró Nonato Lima Sanfoneiro

Com composição, arranjos e produção assinados por Nonato Lima, a música foi gravada no NL Estúdio, em Fortaleza, contando com a participação de músicos renomados como Léo Brasileiro (guitarra), Netinho Sá (contra baixo), Gilson Monteiro (zabumba e percussões), Radamés Venancio (produtor musical de Ivete Sangalo), e mixagem e masterização do engenheiro de áudio Claudeir Tomé (AudioBrasil estúdio).

Parceria consolidada

Não é a primeira vez que Nonato Lima trabalha com Ivete Sangalo. Em 2023, a baiana convidou o sanfoneiro para acompanhá-la em turnê de São João.

A cantora começou o roteiro de shows em Caruaru (PE) — um dos maiores palcos da festividade no País. O cearense se apresentou ao lado de Veveta para um público estimado de 100 mil pessoas.

Ivete conheceu o talento de Nonato por meio das redes sociais, através do guitarrista Léo Brasileiro.

Quem é Nonato Lima?

Natural da cidade de Quixadá, no Ceará, Nonato Lima se dedica ao acordeon desde os 12 anos.

Com notório dom para a música, já tocou com ícones como Dominguinhos e Fagner. Anualmente, realiza uma série de apresentações pela Europa, onde já tocou em mais de sete países.