Seu Desejo traz Festival Desejando pela primeira vez para Fortaleza; veja programação

Vozes icônicas do forró desde os anos 2000, Yara Tchê e Alessandro Costa trazem para Fortaleza — pela primeira vez — o Festival Desejando. O evento ocorre no sábado (24). Além da banda Seu Desejo, o casting da festa conta com três grandes atrações, além dos anfitriões: os cantores Fernandinha, Eric Land e Solange Almeida.

O evento será realizado no estacionamento da Arena Castelão e promete ser um dos grandes encontros do forró em 2025.

Com estrutura montada especialmente para o evento, o público terá à disposição três setores: Superficial (Área Front), Diga Sim Pra Mim (Área Lounge) — com entrada exclusiva, áreas instagramáveis, banheiros climatizados, praça de alimentação, espaço conforto e bar com venda de drinks especiais — e Suítes. Vale destacar que nenhum dos setores oferece serviço open bar.

Venda de ingressos

A venda de ingressos já está disponível no site Virtual Ticket e também em pontos físicos nas unidades do Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia) e nas lojas Ponto da Moda (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei, Guilherme Rocha, Maracanaú e Shopping Eusébio).

A realização do Festival Desejando reforça a proposta da Camarote Shows de valorizar o casting artistas do escritório, além de criar experiências exclusivas para o público.

Serviço

Festival Desejando – Fortaleza

Data: 24 de maio de 2025

Local: Estacionamento da Arena Castelão

Ingressos Online: Virtual Ticket - Festival Desejando Fortaleza

Ingressos: Físicos: Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia) e lojas Ponto da Moda (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei, Guilherme Rocha, Maracanaú e Shopping Eusébio)