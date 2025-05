Solange Almeida faz versão de 'Abracadabra' em forró e viraliza; assista

Dona de versões como "Se Não Valorizar", a cantora Solange Almeida movimentou as redes sociais — na noite de domingo (18) — com um vídeo da canção "Abracadabra" na cadência do forró.

Ao É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, a cantora confirmou que ela mesma fez os versos da composição, famosa na voz de Lady Gaga, no gênero nordestino.

Escute a versão:

"Abra essa porta, vai simbora já, não adianta chorar, cê não vai ficar. Abra essa porta, vai simbora já, que eu e você, não tem mais volta", diz refrão da canção.

Em vídeo divulgado no TikTok, a cantora aparece no quarto de ônibus da banda ensaiando a canção quando é flagrada pelo assessor pessoal Darley Oliveira e a produtora Camila Aguiar. Eles conversam que vão divulgar a música para fãs clubes e a cantora fala: "Nem terminei, ta doida!".

Conforme Sol, a letra ainda não foi finalizada e ainda não tem data de lançamento.

