Conheça Thiago Freitas: potiguar reuniu nomes do forró em produção audiovisual em Fortaleza

Natural de Tangará, no Rio Grande do Norte, Thiago Freitas começou a cantar com 14 anos com voz e violão — presente do avô — e, mais tarde, já com 18, montou uma banda com os amigos. Aposta do forró e piseiro, ele gravou o primeiro DVD da carreira na Praia do Futuro, em Fortaleza (CE). O potiguar apresentou 12 músicas inéditas, além de releituras de sucessos próprios e de outros grandes nomes do gênero.

A produção audiovisual ainda contou com convidados do forró e do sertanejo, os cantores Rogerinho, Henry Freiras, Tarcisio da Acordeon e Clayton e Romário. Em duas horas de gravação, ele usou cinco diferentes looks.

"Nos reunimos em uma semana em um camping com vários compositores de vários estados. Juntamos essa galera e deixamos eles criarem, a galera saiu com várias balas. Escutamos e separamos 11 ao DVD. Tem música para todo gosto. Tem letra de amor e sofrência, além de uma mais adocicadas, para cima", declarou Thiago Freitas.

Trajetória

Em 2022, Thiago Freitas lançou a faixa autoral "Outra dose” que rapidamente conquistou o público, e já conta com mais de 22 milhões de streams nas plataformas digitais.

No ano seguinte, em 2023, ele lançou o EP “Desilusão”, que se tornou um marco na carreira. A faixa “Quando a chuva passar”, releitura da música de Ivete Sangalo, atingiu mais de 25 milhões de plays.

Em 2024, assinou com a Warner Music e estreou no São João de Campina Grande, na Paraíba, maior evento junino do mundo. No mesmo ano, lançou o primeiro single pela gravadora: “Coração Idiota”, feat com a cantora Raphaela Santos, estrela do brega. Ainda no mesmo ano, outros dois lançamentos: “Fica” e “Quem de nós dois”, gravados no São João de Caruaru.

Já em 2025, anunciou a chegada de mais um projeto musical, o EP ”Sentimento de Verão”, composto por cinco faixas inéditas e uma regravação. Mais recentemente, “Confusão Mental”, último single de trabalho, chegou a todas as plataformas digitais acompanhada de um videoclipe e já conta com mais de 1 milhão de plays no Spotify.