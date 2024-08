Assistente acusado de injetar droga que matou Matthew Perry morava com o ator

Kenneth Iwamasa é o assistente pessoal do ator Matthew Perry que admitiu ter injetado a dose de cetamina que causou a morte do artista, em outubro do ano passado. Ele morava há anos com o astro de "Friends" em uma mansão na Califórnia, nos Estados Unidos, e afirmou ter injetado cetamina várias vezes em Matthew sem treinamento médico, incluindo no dia que o ator morreu.

Kenneth é gerente de talentos e assistente executivo. Formado em design ambiental nos anos de 1983 e 1984, fotografia entre 1983 e 1985 e cinematografia e produção de filmes/vídeos entre 1985 e 1986, ele também dispõe de muitas licenças e certificados. As informações estão disponíveis no LinkedIn do profissional.

“Eu prospero em situações caóticas que exigem ordem. Sou discreto, leal e honro a confidencialidade absoluta. Sou excelente redator de negócios e estou em casa fazendo apresentações visuais. Adoro prazos, contratos, pontuar i's e resolver situações e projetos intrigantes”, se descreve na rede social.

Kenneth ainda diz no perfil que foi assistente executivo de Matthew por 25 anos. Ele, dois médicos da Califórnia e uma traficante de drogas conhecida como "rainha da cetamina" estão sendo acusados de envolvimento na overdose acidental do artista.