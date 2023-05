Cearense Lucas Galvino estrela próxima novela da Globoplay 'Guerreiros do Sol'

O cearense Lucas Galvino estará na próxima novela da Globoplay "Guerreiros do Sol", com previsão de estreia para 2024. A trama, escrita por George Moura e Sérgio Gutemberg, contará a história do casal de cangaceiros Lampião e Maria Bonita. O ator que reside em Fortaleza viverá um jornalista no novo folhetim. Galvino também esteve na última novela das 18h, "Mar do Sertão".

Nascido em Fortaleza, Lucas teve o primeiro contato com a arte através da música. "Ouvia cantoras como Dolores Duran, Maria Bethânia, Nara Leão, Elizeth Cardoso, e via que elas conseguiam chegar num registro de interpretação que inventava mundos. Era tão forte a experiência de escutá-las que, com o tempo, isso acendeu ainda mais meu interesse", contou em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (19).

A paixão por atuar surgiu a partir de festas familiares. Os pais do jovem ator de 27 anos vendiam CDs e DVDs em uma loja no bairro Serrinha, na periferia da capital cearense.

"No final do expediente ele levava para casa o que não tinha sido vendido no dia. A partir daí comecei a ver muitos filmes e essa experiência fez com que eu criasse um novo interesse e expandiu minha relação com a arte. Me via nos filmes, imaginava histórias, brincava de ficção", disse.

Galvino fez o curso de princípios básicos no Theatro José de Alencar e possui licenciatura em Teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Em 2021, recebeu o prêmio de melhor ator em curta-metragem do 49º Festival De Cinema De Gramado. Atualmente, faz parte do coletivo Inquieta.Cia, o que, para o ator, "é um encontro de desassossegos, uma insistência em invenções coletivas, onde eu aprendo a escutar".

"Guerreiros do Sol"

A próxima novela para o streaming da Globoplay estreia em 2024. A história se inspira nos cangaceiros Lampião e Maria Bonita. O folhetim escrito por George Moura e Sérgio Gutemberg contará com os atores Thomás Aquino e Isadora Cruz como protagonistas.

A história irá também ter um jornalista, interpretado por Lucas Galvino, que terá o destino traçado pelo bando de Lampião. "Devo iniciar em junho e me envolver mais com a narrativa da novela, ainda não tive acesso ao texto na íntegra", revelou o ator cearense.

"Estou feliz por estar nesse projeto com uma equipe que admiro, cheio de potências e belezas, me empolgo em falar dessa parte da história do Nordeste que tem muitas camadas e versões", revelou.

Para se preparar para o personagem, o ator relatou se aprofundar em leituras. "Estou lendo o livro 'Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço', da autora cearense Adriana Negreiros. Ele tem me guiado a entrar nesse universo. Estou curioso e disposto pra começar essa produção", disse animado.

Mar do Sertão

Lucas viveu Mirinho, na novela "Mar do Sertão", da TV Globo, exibida entre agosto de 2022 e março de 2023. No último folhetim das 18h, Mirinho era envolvido com más companhias e queria se dar bem, sem fazer esforço. Conforme o fortalezense, o elenco, formado por nomes como Renato Góes, Caio Blat, Enrique Diaz, Clarissa Pinheiro e Deborah Bloch, era tão alinhado que problemas cotidianos em estreia foram tratados levemente.

Legenda: Ator cearense Lucas Galvino esteve na novela 'Mar do Sertão' Foto: Divulgação/Globo

LUCAS GALVINO ATOR Estrear em uma novela com uma equipe tão alinhada fez com que o medo, nervosismo, estresse e tensões, que normalmente surgem em estreias, seguissem num fluxo mais descontraído. Senti um acolhimento enorme dos atores mais experientes com quem contracenei, agradeço muito a disposição de Enrique Diaz para estar junto, além das trocas com Clarissa Pinheiro, que foram importantes para criação do Mirinho, personagem que vivi na novela.

Premiações

Galvino recebeu o prêmio de melhor ator em curta-metragem do 49º Festival De Cinema De Gramado após sua interpretação em "Fotos Privadas", de 2021. Além desta honraria, o artista ainda ganhou outras premiações pelo papel.

"Foi o filme que me rendeu três prêmios de atuação, um pelo festival For Rainbow daqui de Fortaleza, um pelo DIGO festival em Goiânia e o do Festival de Gramado. Atribuo esses prêmios à convivência com o Marcelo Grabowski que é o diretor e fez a preparação de elenco de forma muito certeira".

O filme narra a história de um casal formado por Rafa e Matheus que estranham a presença de um convidado no apartamento deles.

Projetos

Além da novela "Guerreiros do Sol", Lucas irá estrelar o filme "Gracie" e o curta "Apocalipses Repentinos". "Gracie" se trata de uma comédia dramática do diretor Léo MouraMateus. "Ele reuniu um elenco potente e cheio de beleza, pra contar essa história. O filme se passa em Lisboa e Fortaleza", relatou sobre o longa com previsão de estreia ainda para o ano de 2023.

Já "Apocalipses Repentinos" tem sua estreia no Festival Guarnicê, no Maranhão, que ocorre entre os dias 9 e 16 de junho. Em seguida o curta irá para Curitiba, para ser exibido na Mostra Olhar de cinema. Galvino já trabalhou em projetos anteriores com o diretor Pedro Enrique, como “Superdance”, “Hiperidrose”. "Nesse filme eu faço um boxeador triste que só existe na imaginação de uma mulher que vive várias crises existenciais. Tudo nesse filme é um delírio", contou.