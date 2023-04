Cearense Davi Queiroz, o Tobias de 'Amor Perfeito', faz sucesso no elenco na novela da TV Globo

O talento do ator mirim cearense Davi Queiroz, de apenas nove anos, garantiu a ele uma vaga no elenco de “Amor Perfeito” na TV Globo. A novela das seis, que estreou no mês passado, é inspirada no livro "Marcelino Pão e Vinho" e tem como protagonista Camila Queiroz. A narrativa reúne grandes nomes da dramaturgia nacional como Paulo Betti, Zezé Polessa, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Tony Tornado, Tonico Pereira, Lucy Ramos e outros.

Davi faz o personagem Tobias, filho de Ciro (Beto Militani) e Lívia (Lucy Ramos), de oito anos, que chegou à família quando tinha dois. O menino tem grande admiração pelo pai que o despreza, por ele não ser seu filho biológico.

“Fazer o Tobias é um desafio porque ele é bem diferente de mim, mas está sendo ótimo e eu estou muito feliz de ter a oportunidade de fazer um personagem com essas características sendo que ainda sou uma criança . É uma grande oportunidade.”, comenta Davi.

Erika Lima, mãe de Davi, conta com alegria as habilidades do filho. “Um pouco antes de chegar o teste pra novela, o Davi estava fazendo teste também para jogar no Vasco. Ele tinha sido visto em um campeonato e foi chamado para fazer o teste do clube de futebol. Após um mês, ficamos aguardando o contato do time, mas o resultado da novela acabou chegando primeiro e estamos aqui fazendo o que ele tanto gosta e que o deixa muito feliz".

Mudança para o Rio de Janeiro

A mãe do jovem ator explica que mudou-se para o Rio de Janeiro quando Davi tinha apenas quatro anos. Mas que sempre viaja para a capital cearense para encontrar os familiares e também aproveita para ir aos jogos do Fortaleza, time do seu coração. “O Davi tem uma grande torcida em Fortaleza formada pelos avós, tios, primos e amigos que acompanham diariamente a novela e comemora o crescimento do Davi.”

A novela "Amor Perfeito" já é a segunda produção que o cearense participa. A primeira foi "Segundo Sol", onde interpretou Badu.

Legenda: Ator cearense ao lado de Bruna Marquezine Foto: Arquivo Pessoal

O ator mirim também já acumula muitos trabalhos como 12 peças teatrais, além da participação na série "Maldivas", da Netflix, com a protagonista Bruna Marquezine. O próximo trabalho já foi gravado e deve estrear em breve: “Fim”, pela Globoplay, uma adaptação do livro de 2013 escrito pela atriz e escritora Fernanda Torres.

A produção conta com nomes conhecidos. Entre os protagonistas: Thelmo Fernandes, Marjorie Estiano, Fábio Assunção, David Júnior, Heloísa Jorge, Bruno Mazzeo, Laila Garin, Débora Falabella e Emílio Dantas.