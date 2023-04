Hilary Swank dá à luz casal de gêmeos aos 48 anos: 'não foi fácil'

A atriz Hilary Swank revelou, nessa segunda-feira (10), ter dado à luz gêmeos — um menino e uma menina. Com 48 anos, ela compartilhou nas redes sociais uma imagem com os filhos, que são os primeiros dela, e uma mensagem de celebração da Páscoa, comemorada no último domingo (9).

"Não foi fácil. Mas, menino (e menina), valeu a pena. Feliz Páscoa! Postando do puro paraíso", escreveu a estrela na publicação.

PRIMEIRA FOTO COM OS BEBÊS

Legenda: Atriz compartilhou a primeira foto com os primogênitos Foto: reprodução

Os bebês chegaram mais cedo do que o previsto. Conforme a revista Monet, o nascimento do casal deveria ser mais próximo do dia 16 de abril, mesma data em que o falecido pai da artista fazia aniversário.

Nos comentários da postagem, alguns famosos parabenizaram a atriz, como a comediante e apresentadora Chelsea Handler e a também atriz Kate Hudson.

Na semana passada, ela já tinha perguntado aos fãs quais músicas deveriam fazer parte da playlist para o parto. Bem humorada, ela sugeriu "Push-It" ("Empurre-o", em tradução livre), do trio norte-americano de rap e hip-hop Salt-N-Pepa.

Em outubro do ano passado, Hilary Swan anunciou a gravidez, fruto do casamento da atriz com o empresário Philip Schneider, com quem se relaciona desde 2016 — eles casaram em 2018.

"Meu próximo projeto é ser mãe. E não apenas de um, mas de dois. Não posso acreditar", revelou ela na época, ao programa norte-americano "Good Morning America". Contou, também, que considerava a gestação "um milagre total, inacreditável".

No período, a artista não detalhou se engravidou naturalmente ou por outros métodos, como fertilização ou inseminação. Contudo, disse haver casos de gêmeos tanto na própria família como na do marido.