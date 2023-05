Mestre do jazz e da bossa, Osmar Milito faz show gratuito em Fortaleza com músicos cearenses

Aos 81 anos, o pianista Osmar Milito interpreta clássicos da MPB e do jazz em show especial no palco do CCBNB Fortaleza, na noite deste sábado (20), às 19h, com entrada é gratuita.

A apresentação faz parte do Projeto Jazz em Cena e reúne grandes músicos cearenses para lançamento presencial do EP "MilitoFrancoMoura", parceria com os compositores Luciano Franco e Dalwton Moura.

Se juntam no palco também os músicos André Benedecti (bateria), Hermano Faltz (guitarra), Alex Moreira (trompete), Rogério Lima (violão) e o cantor e compositor Edinho Vilas Boas.

Osmar Milito iniciou carreira em 1964, acompanhando Sylvinha Telles, Leny Andrade, Nara Leão, Maria Bethânia, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Jorge Ben, Elis Regina, Pery Ribeiro, entre outros. Atualmente, o intérprete, compositor e pianista viaja pelo Brasil e Europa se apresentando com seus vários parceiros de música, conquistados ao longo de 55 anos de estrada.

SERVIÇO:

Sábado (20), às 19h, no CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560, Centro).

Entrada franca

Mais informações: 85.999733054