Cantor cearense Zéis lança disco “Sinal de Fumaça” em show e nas plataformas digitais

O novo disco de Zéis chega aos serviços de streaming nesta sexta-feira (19) e o público de Fortaleza pode conferir o trabalho ao vivo na Casa Absurda. O show de lançamento acontece também nesta sexta, às 19h, com ingressos à venda no Sympla por R$ 30 (inteira).

Com folk, rock e ritmos brasileiros, "Sinal de Fumaça" foi criado dentro do Laboratório de Música da Porto Iracema das Artes, onde Zéis teve a orientação musical de Alexandre Kassin, que assina a produção do disco.

No mesmo projeto de formação musical da escola de música cearense, Kassin foi tutor dos cearenses da Jonnata Doll & os Garotos Solventes, há nove anos. O carioca já produziu também Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos, Lenine, Los Hermanos, Gal Costa e Nação Zumbi.

As gravações foram realizadas no estúdios da Porto Iracema e do próprio Kassin, no Rio de Janeiro, reúnindo um grande time de músicos, em terras cariocas e cearenses. Lucca Noacco e Estevam Barbosa, Felipe Duriez, Naiara Lopes, Glauber Alves, Eudenia Magalhães, Rômulo Santiago, Hanry Gael e Gabriel Sousa estão nas gravações.

“Sinal de Fumaça” é lançamento independente, com arte da capa assinada pela artista

visual Renata Froan e fotos de Anderson Severo. E o primeiro show acontece no espaço de teatro e outras artes da Casa Absurda.

SERVIÇO

Show de lançamento “Sinal de Fumaça”

Disponível nas plataformas de streaming a partir do dia 19 de maio Show de lançamento: em Fortaleza no dia 19 de maio, na Casa Absurda, às 19 horas. Rua Isac Meyer, 108 - Aldeota Ingressos: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira). Venda antecipada pelo Sympla.