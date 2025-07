Na lista de pessoas mais ricas do País, Walter Salles defende taxação de grandes fortunas

O cineasta Walter Salles, bilionário presente na lista de pessoas mais ricas do Brasil e diretor do filme “Ainda Estou Aqui”, defendeu a taxação de grandes fortunas. Ele falou sobre o assunto durante seu discurso no Prêmio Faz a Diferença, que aconteceu no Rio de Janeiro, na última terça-feira (8).

“O importante hoje é a construção de um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos. Então, eu queria deixar aqui todo o meu apoio à tributação progressiva, todo o meu apoio à taxação das grandes fortunas e à democracia com justiça tributária”, disse ele, que foi homenageado como personalidade do ano e estava ao lado da atriz Fernanda Torres.

O discurso do cineasta viralizou nas redes sociais e recebeu apoio de nomes como Kleber Mendonça Filho. "Parabéns, Walter Salles. Que fala importante", escreveu Kleber no X, antigo Twitter.