Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra empreendedora da coquicultura mostrando o beneficiamento de cocos

Opinião

De corretora de imóveis à dona de fazenda de coco, empresária do Ceará quer exportar para Europa

Rita Grangeiro, à frente da Fazenda Grangeiro, em Paracuru, mira exportações a partir do ano que vem

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 21 de Junho de 2025
Foto que contém uma espiga de milho em uma plantação

Negócios

Milho ganha protagonismo no Ceará e deverá ser plantado com algodão na Chapada do Araripe

Ideia é utilizar o plantio do grão em alternância com a fibra e outras culturas

Luciano Rodrigues 11 de Junho de 2025
Imagem da sede da Embrapa Agroenergia, com fachada moderna e paisagismo ao redor, destacando pesquisa agropecuária e inovação no Brasil.

Papo Carreira

Concurso Embrapa: novos resultados são divulgados pela Cebraspe; confira

O concurso da Embrapa é um dos maiores do setor, com vagas distribuídas entre os cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador

Amanda Andrade* 29 de Abril de 2025
Concurso da Embrapa oferta mais de mil vagas

Papo Carreira

Gabarito do concurso da Embrapa já está disponível para acesso; saiba como consultar

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas fica liberada até as 18 horas do dia 27

Redação 25 de Março de 2025
Confira detalhes dos próximos passos do concurso da Embrapa

Papo Carreira

Concurso Embrapa: veja quando o gabarito deve ser divulgado pela Cebraspe

Período de divulgação do gabarito do concurso está prescrito no edital

Redação 23 de Março de 2025
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em março de 2025

Papo Carreira

Concurso da Embrapa encerra inscrições nesta sexta-feira (17)

Vagas estão distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Redação 16 de Janeiro de 2025
Fachada embrapa. Período de inscrições para concurso da Emprapa é prorrogado; saiba nova data e como participar

Papo Carreira

Período de inscrições em concurso da Embrapa é prorrogado; saiba nova data e como participar

Seleção oferta 1.027 vagas, distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior e com salário inicial de até R$ 12,8 mil

Carol Melo 03 de Janeiro de 2025
Embrapa em Sobral vista de cima

Papo Carreira

Embrapa em Sobral abre inscrições para estagiários e bolsistas de iniciação científica em 15 áreas

Interessados devem se inscrever até o dia 22 deste mês de fevereiro. Há oportunidades para diversas áreas

Redação 06 de Fevereiro de 2024

Região

Renovação da agricultura e de suas técnicas está ligada à imersão do jovem ao campo, aponta Embrapa

Majoritariamente composta por adultos, a agricultura começa a ser renovada com a inserção – ainda que tímida – de jovens nesse meio rural

André Costa / Honório Barbosa 13 de Abril de 2021

Opinião

Melão orgânico com tecnologia Embrapa

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 01 de Fevereiro de 2021
1 2 3