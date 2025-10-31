Rita Grangeiro, à frente da Fazenda Grangeiro, em Paracuru, mira exportações a partir do ano que vem
Ideia é utilizar o plantio do grão em alternância com a fibra e outras culturas
O concurso da Embrapa é um dos maiores do setor, com vagas distribuídas entre os cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador
Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas fica liberada até as 18 horas do dia 27
Período de divulgação do gabarito do concurso está prescrito no edital
Seleção oferta 1.027 vagas, distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior e com salário inicial de até R$ 12,8 mil
Interessados devem se inscrever até o dia 22 deste mês de fevereiro. Há oportunidades para diversas áreas
Majoritariamente composta por adultos, a agricultura começa a ser renovada com a inserção – ainda que tímida – de jovens nesse meio rural