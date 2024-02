Embrapa em Sobral abre inscrições para estagiários e bolsistas de iniciação científica em 15 áreas

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) abriu inscrições para seleção de estudantes para cadastro de reserva de bolsistas de iniciação científica e estagiários obrigatórios e não obrigatórios em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até 22 de fevereiro.

Segundo o Governo Federal, o cadastro de reserva é para suprir as necessidades de bolsistas de iniciação científica da Embrapa Caprinos e Ovinos em sua sede, em Sobral, no interior do Ceará, e em núcleos de pesquisa fora do Estado.

>> Veja o edital completo

As oportunidades são para estudantes dos seguintes cursos de graduação:

Agronomia;

Zootecnia;

Biologia;

Medicina veterinária;

Farmácia;

Biomedicina;

Administração;

Engenharia;

Tecnologia ou Ciência de Alimentos;

Química;

Nutrição;

Técnico em Meio Ambiente;

Tecnólogo em Alimentos;

Pedagogia;

Letras.

As áreas de atuação, são:

Forragicultura;

Sanidade animal;

Transferência de tecnologias;

Melhoramento genético animal;

Sistemas de produção;

Gestão de laboratório;

Nutrição de ruminantes.

Chamamento e contratação

O edital para a contratação de bolsistas e estagiários (obrigatórios e não obrigatórios) terá vigência durante o período de fevereiro a julho deste ano. Os contratados por meio deste processo seletivo terão seus contratos válidos por até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os chamamentos serão feitos de acordo com a disponibilidade de vagas.

Inscrições

Interessados em participar da seleção devem preencher o formulário disponibilizado como anexo do edital. Depois, é necessário salvar o documento no formato PDF e enviar para o e-mail cnpc.estagios@embrapa.br até 22 de fevereiro.

Para alunos que buscam bolsa de iniciação científica, ainda serão feitas entrevistas no período entre 26 de fevereiro e 1º de março. O resultado final será divulgado no dia 6 de março.