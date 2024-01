Iguatu abrirá 5ª feira o 1º Seminário Cearense do Algodão

Na próxima quinta-feira, 18, às 18 horas, será aberto no campus multi-institucional Humberto Teixeira, na cidade de Iguatu, o 1º Seminário Cearense do Algodão. Promovido pela Universidade Federal do Cariri (UFCA) e pela Associação dos Produtores de Algodão do Ceará, em parceria com o Sebrae, o seminário terá como tema central “Construindo Conhecimento”.

O evento prosseguirá durante todo o dia seguinte, sexta-feira, 19. Na abertura do seminário haverá duas palestras. Na primeira, o diretor Executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Márcio Portocarrero falará sobre a importância do associativismo na cadeia produtiva do algodão. A segunda palestra, o diretor Executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), Lício Sairre, apresentará o caso de sucesso de organização de produtores de algodão do Estado de Minas Gerais.

O objetivo do 1º Seminário Cearense dos Produtores de Algdpão é o de propagar a “produção sustentável, inteiramente contextualizada no semiárido nordestino, com a participação de pesquisadores, profissionais e empresários, buscando uma interação entre os diversos atores da cadeia produtiva do algodão”, como diz o convite para o evento.

Estranhamente, da programação técnica do seminário não consta a participação da Embrapa, cuja tecnologia revolucionou a cotonicultura no cerrado brasileiro, tornando o Brasil, hoje, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de algodão.

O empresário Airton Carneiro, presidente da Associação dos Produtores de Algodão do Ceará e um dos grandes do setor, presidirá, às 16h30 da sexta-feira um debate sobre a mecanização da lavoura algodoeira, que terá palestras de Cláudia Araújo, representante de uma empresa distribuidora de tratores, e de Tiago OIiveira, gerente técnico da Agrícola Famosa, que abordará o uso de drones na pulverização de áreas agrícolas.

O Banco do Nordeste, por sua vez, apresentará, no fim do seminário, toda as linhas de crédito de que dispõe para o financiamento de projetos ligados à cotonicultura no Ceará e em toda a região nordestina.