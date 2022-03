Aeroporto de Jeri dá mais um passo para receber voos internacionais

O processo de internacionalização do Aeroporto de Jericoacoara, que depende de uma série de processos e exigências técnicas, deu mais um passo rumo à concretização.

O titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira, recebeu do do vice-reitor da Uece (Universidade Estadual do Ceará), Dárcio Teixeira, um estudo sobre a capacidade de suporte e carga da Vila de Jericoacoara.

A pesquisa tem por objetivo definir padrões de densidade e do uso e ocupação do solo na vila e é uma das exigências para que o destino turístico possa receber voos do exterior.

“A finalização deste estudo significa que estamos atendendo uma das exigências feitas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelos órgãos federais para a futura habilitação da internacionalização do Aeroporto de Jericoacoara”, destaca o superintendente da SOP.