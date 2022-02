Fortaleza é o 4º destino mais procurado por turistas em 2021; veja top 10

A Capital cearense foi um dos destinos mais procurados por turistas em 2021, de acordo com o metabuscador de viagens Kayak. Entre as 10 cidades brasileiras mais pesquisadas, Fortaleza ficou em quarto lugar. Seis delas são do Nordeste.

Além disso, o levantamento mostrou que o preço médio de passagens para o destino cearense foi de R$ 1.051, sendo também o quarto mais caro entre 10 destinos nacionais mais buscados.

Para Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil, o cenário atual do setor é mais otimista, já que as viagens voltaram a ser prioridade dos brasileiros no último ano.

“Com a vacinação, as pessoas estão se sentindo mais seguras para tirar seus planos de viagem do papel.Para quem está planejando viagens em 2022, é importante ficar atento às possíveis mudanças nas restrições de viagens por conta da variante Ômicron”.

Veja o ranking nacional

São Paulo Rio de Janeiro Recife Fortaleza Salvador Maceió Porto Alegre Natal Florianópolis Porto Seguro

Internacionais mais buscados

O levantamento traz ainda o top 10 de destinos internacionais. Em primeiro lugar, está Lisboa, seguida por Cancún, Buenos Aires e Montevidéu.

Santiago foi o destino que apresentou o preço médio mais baixo para passagens, custando R$ 1.283, seguido de Buenos Aires (R$ 1.912). Já a cidade que registrou a maior média de preço ao longo do ano foi Lisboa, com bilhetes aéreos por R$ 3.581, em média.

Veja o ranking internacional

Lisboa Cancún Buenos Aires Montevidéu Nova York Orlando Miami Paris Santiago Porto