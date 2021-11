Fortaleza deve receber 500 mil turistas nesta alta estação e espera injeção de R$ 1,4 bilhão

Fortaleza deverá receber aproximadamente 500 mil turistas, nacionais e internacionais, nesta alta estação (dezembro de 2021 e janeiro de 2022), o que representa uma injeção de mais de R$ 1,4 bilhão na economia local, de acordo com a Secretaria Municipal do Turismo.

A estimativa é do Observatório do Turismo de Fortaleza, ligado à pasta, e considera a movimentação aeroportuária prevista pela Fraport – concessionária administradora do Aeroporto de Fortaleza – e a movimentação rodoviária, informada pela Sosicam, empresa que administra o terminal rodoviário da cidade.

Também segundo a projeção, o gasto médio diário dos visitantes deve ser de R$ 613,45, com uma permanência média de cinco dias.

Na prática, essa entrada de capital na economia do município movimenta mais de 50 setores, trazendo força a um setor muito impactado pela pandemia do novo coronavírus.

"Costumo dizer que o dinheiro do turismo é um dinheiro novo que entra na cidade e é distribuído nos mais diversos segmentos, impactando desde o pipoqueiro ao hoteleiro, passando pelos taxistas, garçons, proprietários de bares, entre muitos outros. Esse retorno do turista é uma grande injeção de ânimo para o setor", avalia Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

Destaque

Desde a retomada gradual das atividades, a cidade vem novamente se destacando no ranking de destinos mais buscados pelos brasileiros. Em agosto, a capital cearense ficou no topo dos mais vendidos no Brasil, conforme pesquisa da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa).

Levantamento realizado pela plataforma de gerenciamento de visibilidade online Semrush apontou a capital cearense em primeiro lugar nas buscas realizadas pelos brasileiros interessados em destinos de férias no período entre julho de 2020 e julho de 2021, totalizando mais de 1,4 milhão de pesquisas. No mesmo levantamento, o segundo lugar, Gramado, atingiu pouco mais de 400 mil buscas.

Potencial turístico e atrativos naturais

Para Alexandre Pereira, a preferência por Fortaleza deve-se a diversos fatores, como acessibilidade, infraestrutura, potencial turístico e atrativos naturais, entre outros.

Ele afirma que o avanço na vacinação e a exigência dos protocolos sanitários foram fundamentais para possibilitar o retorno do turismo.

“É preciso que as pessoas entendam a importância de se vacinar. [...] Considerando que a pandemia ainda não está totalmente controlada e esperando que muitos ainda sejam vacinados, a tendência é que os números de 2022 sejam ainda melhores se comparados com os mesmos períodos de 2021", diz.

