Assaí no Ceará tem 40 vagas para pessoas com deficiência

Um dos maiores empregadores privados do país, a rede Assaí Atacadista, está com 40 vagas de emprego abertas para atuação em suas lojas no estado do Ceará.

Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre as principais oportunidades oferecidas pela Assaí estão vagas para o cargo de Operador ou operadora de loja e operador ou operadora de caixa.

Os interessados e interessadas devem inscrever-se diretamente no banco de talentos da rede, através do link assai.gupy.io

Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).