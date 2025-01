Carnaval vai injetar R$ 50 milhões na economia de São Gonçalo

Os tradicionais festejos carnavalescos de São Gonçalo do Amarante deverão injetar um montante robusto na economia da cidade. Estimativa da Prefeitura do Município aponta que as festas movimentarão R$ 50 milhões nos setores de comércio, serviços e hotelaria.

A expectativa é que cerca de 200 mil foliões nos quatro dias de Carnaval, que acontecerá em cinco polos: Taíba, Pecém, Siupé, Croatá e Várzea Redonda.

Conforme estudo da gestão municipal, cada folião deve injetar na economia do município uma média de R$ 250 por dia, o gera a explica a cifra de R$ 50 milhões.

Maior carnaval da história

“Será o maior carnaval de todos os tempos em São Gonçalo do Amarante. Estamos investindo em uma megaestrutura, com muita segurança e planejada com muita organização para acolher bem nossa população e nossos turistas, beneficiando também empreendedores e comerciantes”, explica o prefeito Marcelo Teles.

Entre as primeiras atrações confirmadas do São Gonçalo Folia 2025 estão Taty Girl, Natanzinho Lima, Tchakabum, Bandana, Júnior Viana, Ávine Vinny, Lambasaia e Janaína Alves, além de artistas locais.