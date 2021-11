Secretário de turismo do Estado defende não realização de festas públicas no Réveillon e Carnaval

O secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho, está se pocisionando contra a realização de eventos públicos nas festas de réveillon deste ano e do carnaval 2022.

Arialdo, em contato com esta coluna, disse estar conversando desde outubro com prefeitos de cidades cearenses e defendido que não haja festas que gerem aglomerações no fim do ano e começo do próximo, por conta dos riscos em relação a Covid-19.

O secretário de Turismo tem atuação próxima do setor produtivo, principalmente das cadeias de hotéis e resorts, mas tem pregado cautela em relação aos dados epidemiológico.

Ele defende, por exemplo, que a Agência Nacional de Vigilância sanitária (Anvisa), e os demais órgãos federais, exijam vacinação obrigatória para entrada de estrangeiros.

Arialdo Pinho secretário de Turismo do Estado do Ceará "A maioria dos países do mundo já solicita. Vacina e exame RT-PCR. Seria para a segurança do Brasil", prega o secretário.

Recentemente, o governador Camilo Santana (PT) também se posicionou contrário a realização destas festividades no Estado. A declaração do governador ocorreu no momento em que muitos municípios já se programavam para a realização de festas no fim do ano.

Camilo tenta conter o ímpeto dos mais afoitos em relação a eventos que, com presença de bebidas alcóolicas, acabam descuidando nas regras de distanciamento.

Em meio a pandemia

Em meio a uma das fortes ondas da pandemia, o Estado do Ceará teve que recorrer a Justiça para tentar monitorar os passageiros que chegavam ao Ceará em voos comerciais no Aeroporto de Fortaleza.

A gestão chegou a conseguir uma liminar, que foi derrubada posteriormente. A grande quantidade de voos internacionais para o Estado é apontada como uma das resposáveis pela forte onda da Covid-19 que já resultou em quase 25 mil mortes desde março de 2020.