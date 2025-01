Cearense capta R$ 50 milhões para fintech de soluções bancárias por WhatsApp

A startup cearense Jota, fundada por Davi Holanda, captou um investimento de US$ 8,9 milhões (em torno de R$ 54 milhões) para expandir sua plataforma de inteligência artificial voltada para a gestão financeira de micro e pequenos empreendedores.

A fintech permite que usuários abram conta e realizem operações diretamente pelo WhatsApp, como pagamentos via Pix, boletos e QR Code, sem a necessidade de aplicativos de bancos tradicionais.

É possível, por exemplo, enviar um Pix por mensagem de texto ou áudio.

A ferramenta não cobra taxas para os usuários. O modelo de negócios prevê monetização futura por meio de soluções financeiras adicionais, como antecipação de recebíveis.

Segundo Holanda, a proposta surgiu da necessidade de oferecer uma ferramenta simples para um público que, muitas vezes, ainda gerencia receitas e despesas em cadernos ou de cabeça.

“Enxergamos uma oportunidade clara de criar uma plataforma que simplifica a gestão e as operações financeiras para empreendedores”, afirma o CEO da startup.

Alvos

O Brasil conta com mais de 14 milhões de microempreendedores individuais, sendo cerca de 427 mil no Ceará. Uma pesquisa do Ceape aponta que 61% deles ainda utilizam métodos manuais para controlar suas finanças. Diante desse cenário, a Jota busca se posicionar como uma solução acessível, eliminando barreiras técnicas e financeiras para a digitalização da gestão dos negócios.

Investimento

A rodada de investimentos foi liderada pela MAYA Capital, com participação de fundos como HOF Capital e BigBets, além de investidores-anjo do setor financeiro e tecnológico.

Os recursos serão utilizados para expandir a base de clientes e fortalecer as áreas de tecnologia e marketing. “Com esta nova rodada, estamos comprometidos em construir uma marca reconhecida no Brasil e ampliar nosso impacto no ecossistema de empreendedores”, destaca Holanda.

O executivo Davi Holanda tem passagem pelo Pagbank e é fundador do Bankly.