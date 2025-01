Projeto sustentável no Ceará será modelo para escolas do Sesc e todo Sistema Fecomércio no Brasil

Em seu primeiro ano de execução, o programa de compra direta da agricultura familiar do Sistema Fecomércio-CE adquiriu produtos no valor de R$ 25 milhões de cooperativas cearenses para abastecer escolas e restaurantes no Ceará. O projeto obteve resultados tão positivos que servirá de modelo para outras unidades no Brasil.

A informação foi dada pelo presidente da entidade, Luiz Gastão, durante a entrega do certificado de Sustentabilidade do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc), nessa segunda-feira (27), em Fortaleza. "A partir do momento em que recebemos o selo aqui no Ceará, várias outras regionais ficaram interessadas em nacionalizar o programa", afirmou.

"O Sesc, por meio de sua metodologia e ação, poderá aplicar isso em todo o País, gerando um impacto muito grande em toda a sociedade e fazendo com que essas iniciativas sociais tenham sustentabilidade”, completou. Segundo Gastão, o projeto aumentou as compras do sistema destinadas à agricultura familiar, elevando o percentual de 1% para 44%.

Conforme o coordenador de Desenvolvimento Comunitário do Sistema Fecomércio, Eudes Xavier, são adquiridos diversos produtos, desde legumes e frutas até proteínas, para a produção das 20 mil refeições diárias.

O Sistema Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará) administra o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC).

Ceará foi apresentado como modelo de sucesso

A analista de sustentabilidade do Departamento Nacional do Sesc, Priscila Oliveira, disse que o case cearense foi apresentado para outras unidades em outubro passado. “Os pontos focais ficaram de difundir isso para os seus regionais para poderem engajar os seus diretores e os presidentes”, apontou.

“O programa de compra direta da Fecomércio-CE é um sucesso e está alinhado com os pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico. Além disso, está em consonância com os objetivos sustentáveis da ONU, com metas e indicadores sociais bem definidos. É gratificante ver esse projeto se expandir e se tornar referência nacional’, completou. Priscila Oliveira Analista de sustentabilidade do Departamento Nacional do Sesc

Projeto impacta mais de 2 mil pessoas no interior do Ceará

Estima-se que o programa de compra direta beneficiou direta e indiretamente cerca de 2 mil pessoas. A iniciativa envolve 22 grupos de produtores em 22 municípios do Ceará.

Uma delas é a Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Familiares Devotos de São José (Coopasjo), sediada em Caucaia. A presidente da entidade, Jacqueline Oliveira, relatou que a cooperativa, fundada durante a pandemia de Covid-19, enfrentou desafios para se manter.

“A gente vinha se arrastando com as dificuldades, mas a parceria com a Fecomércio nos abriu oportunidades, porque a demanda é durante o ano inteiro, mesmo nas férias escolares do município”, contou, explicando que as vendas para as escolas do estado e do município param foram do período letivo.

Graças a essa parceria, contou, a Coopasjo conseguiu comprar dois veículos e terceirizar outro para entregar os frios com mais eficiência. Atualmente, a entidade possui 158 cooperados quilombolas, sendo 98 mulheres.

Selo de sustentabilidade poderá ser ampliado para bares e restaurantes do Ceará

Conforme Gastão, a Fecomércio-CE está estudando a criação de um selo de sustentabilidade para os estabelecimentos de alimentação fora do lar que aderirem ao sistema de compras de produtos de cooperativas de agricultura familiar.

“Já estamos costurando isso tanto com o sindicato de bares e restaurantes quanto com a Abrasel para podermos ampliar ainda mais a compra e ter uma garantia para que o produtor pode produzir porque nós vamos comprar”, informou.

Na prática, para viabilizar essa ampliação, será criada uma central de compras, por meio da qual o setor poderá adquirir insumos diretamente dos produtores.