Sem mais voos internacionais em 2025, Aeroporto de Fortaleza estagna e cai para 10º no País

Julho registrou uma elevada taxa média de ocupação nos voos internacionais no Aeroporto de Fortaleza, atingindo 89%. Apesar desse bom desempenho, o terminal segue praticamente estagnado em relação ao crescimento do número de passageiros. Em comparação com o mesmo mês de 2024, o aumento foi de apenas 2,1%, passando de 38.886 para 39.696 passageiros em julho de 2025.

Resultado: o Aeroporto de Fortaleza caiu mais uma posição em julho, posicionando-se apenas como o 10º com maior movimentação internacional do País e continuando a ficar para trás no Nordeste, na 3ª posição. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Uma pena não ter recebido mais frequências temporárias para a Europa, como as da TAP e Air France, ou para os EUA, com a Latam e a Gol, voos todos muito cheios. A tendência em agosto será a perda dos voos da Gol para Miami, reduzindo ainda mais os números.

Veja o ranking nacional de passageiros Internacionais (Jan-Jul 2025)

Guarulhos (SP) – 9.465.777 Galeão (RJ) – 3.283.169 Florianópolis (SC) – 815.305 Campinas (SP) – 650.885 Brasília (DF) – 521.900 Confins (MG) – 318.003 Salvador (BA) – 310.210 Recife (PE) – 263.762 Fortaleza (CE) – 262.396 Porto Alegre (RS) – 168.138

Veja o ranking do Nordeste

Recife - 48.262 Salvador - 43.510 Fortaleza - 39.696 Natal - 9.544 Porto Seguro - 2.954 Maceió - 2.447 João Pessoa - 863

No Nordeste, Recife sai na frente

Ano passado, escrevi sobre o que mantinha Recife recebendo novos voos internacionais, dado o parco crescimento. Pois bem, Recife respondeu, e muito, liderou a região depois de muito tempo com 48.262 em julho passado, contra 33.015 em julho de 2024, um crescimento de expressivos 46%.

A quantidade é tão relevante que o Aeroporto de Recife, antes em 3º na região, ultrapassou Fortaleza não só no resultado mensal, mas também no acumulado de 2025, de janeiro a julho (263.762 x 262.396).

Salvador cresceu também, 17%. (43.510 x 37.043 passageiros). Enfim, vai se materializando em números, e não apenas nas previsões da Coluna, a perda de competitividade do Aeroporto de Fortaleza na atração de voos.

Fortaleza já esteve no topo

Relembremos: o Aeroporto de Fortaleza terminou 2019 como o 5º mais movimentado em passageiros internacionais do Brasil e o primeiro do Norte-Nordeste. Fortaleza estava no auge. Hoje, são 5 posições a menos, uma pena.

Em 2024, o Aeroporto de Fortaleza até manteve a liderança no segmento internacional no Norte-Nordeste. Porém, com o passar dos meses em 2025, ficou claro que a manutenção dessa posição seria muito desafiadora. O aeroporto perdeu relativa atratividade internacional.

Já refletimos sobre motivos que levam o aeroporto de Fortaleza a não estar crescendo no turismo internacional. Com praticamente o mesmo número de voos de um ano atrás, várias outras praças crescendo forte como Florianópolis, Recife e Salvador.

Além disso, o aeroporto de Fortaleza era o 9º colocado em junho, porém, foi ultrapassado por Porto Alegre na alta estação de julho. O aeroporto gaúcho foi duramente atingindo pelas enchentes de 2024 e já consegue se reprojetar nacionalmente.

