Azul alterna as operadoras Hi Fly e EuroAtlantic nos voos entre Recife, Porto e Madri

A Azul Linhas Aéreas segue apostando na terceirização de suas operações internacionais a partir de Recife, com destino a Porto e Madri.

A novidade é que, além da EuroAtlantic, que continua como operadora principal, a companhia Hi Fly passará a ser escalada em voos durante todo o 2⁠º semestre, garantindo a malha em datas específicas.

A Azul já vinha se valendo de aeronaves da Hi Fly em voos para os EUA, a partir de Belo Horizonte, e para Lisboa, a partir de Campinas, desde junho passado.

Em Recife, a EuroAtlantic operará a maioria dos voos com o Boeing 767-300ER, configurado para 267 passageiros, conforme mostram dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Veja também Igor Pires Azul passa a operar voos diários entre Congonhas e Fortaleza; confira os detalhes Igor Pires Fortaleza movimenta 222 mil passageiros internacionais e perde liderança para Salvador; veja ranking Igor Pires Fortaleza será a 2ª cidade do Brasil com mais voos para Belém durante a COP30

Já a Hi Fly aparece em datas como 12 a 20 de agosto; 20 e 27 de outubro; 17 a 24 de novembro; 1º, 8, 15, 22 e 29 de dezembro, utilizando o Airbus A330-200, com 271 assentos.

Assim, ambas as operadoras realizarão voos para Porto e Madri, a partir de Recife, com destaque para a Hi Fly em agosto, que deve operar nove voos para Madri e seis para Porto.

Foto: Elaboração própria

Além disso, os voos já aparecem como operados por Hi Fly e EuroAtlantic no site da Azul, o que ratifica a operação e permite ao passageiro identificar previamente a aeronave e o operador.

Por que essa alternância?

A alternância entre operadoras sugere uma estratégia da Azul para mitigar riscos operacionais, especialmente após os cancelamentos registrados em agosto, quando dois voos para Madri foram suspensos por problemas técnicos com aeronaves da EuroAtlantic.

Ainda, a terceirização aparece como solução para um momento em que a Azul está em recuperação judicial e já devolveu aeronaves com pinturas próprias de dois corredores, utilizadas para realizar voos internacionais.

Pedimos uma palavra da Azul a respeito das razões para iniciar voos também com a Hi Fly, porém, até a publicação desta coluna, não conseguimos resposta. O espaço segue aberto.