Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º mais movimentado do interior do Nordeste; veja ranking
O aeroporto de Juazeiro do Norte voltou a ser o terceiro aeroporto mais movimentado no interior do Nordeste em julho deste ano. O equipamento movimentou 47.531 passageiros e ficou a frente de aeroporto de Petrolina (PE), com 40.138, e Vitória da Conquista (BA), com 38.596.
Em julho de 2024, Petrolina tinha a terceira colocação (54.372), seguida por Juazeiro (53.394). Apesar da liderança em 2025, o aeroporto do Cariri movimentou 5.863 passageiros a menos que em julho de 2024.
A redução é principalmente devido à perda de voos da Azul na região, suprimindo os voos à Fortaleza, bem como advinda da drástica redução de voos ao hub de Recife.
A companhia que cresceu forte em Juazeiro foi a Latam após o início de voos entre Fortaleza e Juazeiro.
Entre junho e julho, a Latam movimentou mais de 9.400 passageiros entre Fortaleza e Juazeiro (ida e volta), fortalecendo a presença da companhia aérea no Cariri.
A taxa de ocupação dos voos, entretanto, esteve próxima de 70%, algo compreensível por ter se tratado de voos diários e em vários dias com aeronaves de 220 assentos, o Airbus A321.
Os voos permanecerão regulares e com o mínimo de quatro frequências semanais, conforme previamente informado pela Coluna.
Ceará regulamenta subvenção aérea com foco em Juazeiro do Norte
O Governo do Estado do Ceará publicou o Decreto nº 36.641/2025, que regulamenta a concessão de subvenção econômica ao setor aéreo, conforme previsto na Lei nº 19.071/2024.
A medida tem como objetivo ampliar a malha aérea estadual, com foco estratégico no Aeroporto Regional de Juazeiro do Norte, e fomentar o turismo, a logística e a integração regional.
A subvenção poderá ser concedida a empresas que implantem novas rotas com origem ou destino em Juazeiro do Norte, desde que cumpram simultaneamente quatro critérios operacionais:
- A implantação (que ocorreu em junho) deve ocorrer em até seis meses após o início da operação;
- Os voos devem ser realizados com aeronaves de no mínimo 144 assentos (jato Airbus 319);
- A frequência mínima exigida é de quatro voos semanais (justamente a quantidade de voos que a companhia manterá);
- A empresa deve comprovar que opera, em média, pelo menos 50 voos domésticos diários no Aeroporto Internacional de Fortaleza (decreto de hub).
A Latam tem operado entre 52 e 54 voos domésticos no aeroporto de Fortaleza, algo que a credencia para receber o incentivo, limitado a R$ 4,8 milhões por ano.
Com a subvenção, há menos chances agora de o voo Capital-Cariri ser descontinuado, como aconteceu várias vezes desde 2019, com a quebra da Avianca Brasil.
De fato, o serviço para os passageiros melhorou, dado que agora, o voo entre Cariri e Capital está dentro do banco de conexões da Latam em Fortaleza, permitindo ágil e generosa conectividade para a região no entorno de Juazeiro do Norte.
Juazeiro fica menos dependente do hub concentrador de Guarulhos! Bom para o Nordeste.
Veja o ranking dos 10 aeroportos regionais mais movimentados dos Nordeste
- PORTO SEGURO (BA): 282.394
- ILHÉUS (BA): 63.199
- JUAZEIRO DO NORTE (CE): 47.531
- PETROLINA (PE): 40.138
- VITÓRIA DA CONQUISTA (BA): 38.956
- IMPERATRIZ (MA): 34.253
- FERNANDO DE NORONHA (PE): 32.531
- CRUZ-JERICOACOARA (CE): 32.331
- CAMPINA GRANDE (PB): 12.775
- BARREIRAS (BA): 5.497