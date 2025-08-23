Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º mais movimentado do interior do Nordeste; veja ranking

O aeroporto de Juazeiro do Norte voltou a ser o terceiro aeroporto mais movimentado no interior do Nordeste em julho deste ano. O equipamento movimentou 47.531 passageiros e ficou a frente de aeroporto de Petrolina (PE), com 40.138, e Vitória da Conquista (BA), com 38.596.

Em julho de 2024, Petrolina tinha a terceira colocação (54.372), seguida por Juazeiro (53.394). Apesar da liderança em 2025, o aeroporto do Cariri movimentou 5.863 passageiros a menos que em julho de 2024.

A redução é principalmente devido à perda de voos da Azul na região, suprimindo os voos à Fortaleza, bem como advinda da drástica redução de voos ao hub de Recife.

A companhia que cresceu forte em Juazeiro foi a Latam após o início de voos entre Fortaleza e Juazeiro.

Entre junho e julho, a Latam movimentou mais de 9.400 passageiros entre Fortaleza e Juazeiro (ida e volta), fortalecendo a presença da companhia aérea no Cariri.

A taxa de ocupação dos voos, entretanto, esteve próxima de 70%, algo compreensível por ter se tratado de voos diários e em vários dias com aeronaves de 220 assentos, o Airbus A321.

Os voos permanecerão regulares e com o mínimo de quatro frequências semanais, conforme previamente informado pela Coluna.

Ceará regulamenta subvenção aérea com foco em Juazeiro do Norte

O Governo do Estado do Ceará publicou o Decreto nº 36.641/2025, que regulamenta a concessão de subvenção econômica ao setor aéreo, conforme previsto na Lei nº 19.071/2024.

A medida tem como objetivo ampliar a malha aérea estadual, com foco estratégico no Aeroporto Regional de Juazeiro do Norte, e fomentar o turismo, a logística e a integração regional.

A subvenção poderá ser concedida a empresas que implantem novas rotas com origem ou destino em Juazeiro do Norte, desde que cumpram simultaneamente quatro critérios operacionais:

A implantação (que ocorreu em junho) deve ocorrer em até seis meses após o início da operação;

Os voos devem ser realizados com aeronaves de no mínimo 144 assentos (jato Airbus 319);

A frequência mínima exigida é de quatro voos semanais (justamente a quantidade de voos que a companhia manterá);

A empresa deve comprovar que opera, em média, pelo menos 50 voos domésticos diários no Aeroporto Internacional de Fortaleza (decreto de hub).

A Latam tem operado entre 52 e 54 voos domésticos no aeroporto de Fortaleza, algo que a credencia para receber o incentivo, limitado a R$ 4,8 milhões por ano.

Com a subvenção, há menos chances agora de o voo Capital-Cariri ser descontinuado, como aconteceu várias vezes desde 2019, com a quebra da Avianca Brasil.

Legenda: Os voos estão à venda entre a capital e o Cariri cearenses com 4 frequências semanais Foto: Kid Junior

De fato, o serviço para os passageiros melhorou, dado que agora, o voo entre Cariri e Capital está dentro do banco de conexões da Latam em Fortaleza, permitindo ágil e generosa conectividade para a região no entorno de Juazeiro do Norte.

Juazeiro fica menos dependente do hub concentrador de Guarulhos! Bom para o Nordeste.

