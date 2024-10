Aeroporto de Juazeiro do Norte inaugura primeira sala VIP; veja imagens

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, ganhou nessa segunda-feira (7) a primeira sala VIP do terminal. O espaço é administrado pela empresa Advantage que tem ainda outras quatro salas em aeroportos nordestinos, como Natal, João Pessoa, Campina Grande e Maceió.

Com 50m², a sala funcionará diariamente a partir de 3h do horário de embarque de cada voo, fornecendo cardápio de bebidas e comidas à vontade. Os clientes também poderão usufruir de internet grátis, espaços para descanso e trabalho.

O acesso à sala VIP seguirá o modelo de parcerias com os programas Loungekey e Priority Pass, além de opções de pagamento avulso para estadas de até três horas.

O diretor do Aeroporto de Juazeiro do Norte, Italo Gonçalves pontuou a importância da sala VIP para o terminal.

“Desde que assumiu a gestão do aeroporto, a Aena realizou obras estruturais e investiu em melhorias com foco na experiência de viagem, na modernização e na segurança. Voar para o Cariri, agora, se tornou ainda mais confortável e, com o crescimento da malha aérea, uma sala VIP se torna um diferencial importante”, declarou.

O espaço coroa um momento de crescimento do aeroporto de Juazeiro do Norte que, como já comentamos, teve grandes números nos meses de julho e agosto passados, voltando a ser o 3º aeroporto com maior movimentação do interior do Nordeste.

Legenda: Sala VIP em Juazeiro do Norte Foto: Divulgação

Rute Scheliga, CEO da Advantage, destacou a estratégia da empresa no Ceará e o ganho de uma sala para o aeroporto.

“A estratégia da Advantage é crescer com consistência e qualidade para que os viajantes brasileiros possam desfrutar de nossas salas em todas as regiões do país. Estamos felizes de ter o Ceará em nosso mapa e por poder inaugurar essa sala que trará um ganho de satisfação importante para o cliente que voa por Juazeiro do Norte. Agora é o momento de mostrarmos a experiência VIP da Advantage a novos clientes”.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

