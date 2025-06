Voos diretos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte devem seguir, pelo menos, até maio

A Latam deverá estender o período de vendas dos voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte além da previsão inicial de 25 de outubro. Os voos já estão à venda, de forma ininterrupta, até maio de 2026.

É um sinal importante de que os voos para o Cariri cearense podem se tornar regulares.

À Coluna, após consulta, a Latam informou que mais informações sobre a extensão estarão disponíveis apenas após a inauguração da rota, que acontecerá nessa segunda-feira, 23 de junho.

Até o último dia 17, o voo aparecia previsto para operar até outubro. Na data, a Latam informara que o voo de fato operaria até a referida data, o que causaria estranheza dado o fim da rota nas portas da alta estação de fim de ano.

Ainda, seria estranho a interrupção do voo por se tratar de voo subsidiado pelo Governo do Ceará, bem como, a Latam ter acabado de anunciar voos entre Parnaíba e Fortaleza.

Dessa forma, ganham concomitante o interior do Ceará e do Piauí e se reforça a aviação regional. Novos destinos podem surgir com a mesma receita.

Ligação entre Juazeiro e Fortaleza

A ligação inédita com a Latam entre Fortaleza e Juazeiro foi anunciada em fevereiro pelo Diário do Nordeste. O contexto da época era o fim dos voos da Azul entre o Cariri, Fortaleza e Recife.

A Latam viria para permitir a conectividade por voos comerciais em Juazeiro. Inicialmente, a rota para Fortaleza foi prevista de operar apenas até agosto. Após, a Coluna de Aviação informou a extensão da rota até 25 de outubro.

Agora, há a perspectiva de voos ininterruptos e a continuidade dos investimentos da Latam, embora os voos a Juazeiro continuem com a redução dos voos diários a Manaus, que hoje operam duas vezes por dia.

Risco da finalização de voos entre Fortaleza e Lisboa

Da mesma forma que não havia previsão de continuidade da rota entre Fortaleza e Juazeiro, não há previsão de continuidade dos voos semanais entre a capital e Lisboa, iniciados em abril.

O voo tem tido, conforme publicações, resultados excepcionais e seria uma pena a não continuação das ligações à Europa, também porque está tendo melhor êxito que os voos a Miami. O último voo entre Fortaleza e Lisboa está previsto para 20 de outubro.

Perguntamos a Latam sobre a continuidade dos voos, porém, a companhia respondeu que não havia novidades sobre eventuais extensões do período de vendas.

Lembro que o CEO da companhia considera estabelecer um hub internacional na cidade, algo não coerente com o fim da ligação à Lisboa.