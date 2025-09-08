Gol crescerá 8% em voos na alta estação de janeiro de 2026 em Fortaleza

Após alocar quantidade sem precedente de voos entre Fortaleza e Buenos Aires a partir de janeiro próximo, a Gol se prepara para ter a maior quantidade de voos na capital cearense desde 2023, quando ainda tinha status de hub.

Na alta estação de janeiro de 2026, a companhia deverá crescer 8% em voos comerciais e 14% em assentos na capital cearense. É mais um pequeno degrau de crescimento da Gol em Fortaleza: média de 17,5 decolagens por dia.

Desde o fim do seu hub em Fortaleza, na baixa estação, são penosas 13 decolagens por dia, algo negativamente chocante. Na alta estação, porém, a companhia vai mostrando que pode dar um refresco e demonstra que pode crescer mais na capital.

Será em média 1 decolagem a mais por dia, que resulta em 14% mais assentos, o que é bom para puxar o crescimento do Aeroporto Pinto Martins.

Longo caminho de recuperação, mas é bom ter esperança.

A Gol vai na contramão do que fará a Azul, que reduzirá de tamanho na alta estação de 2026 na comparação com igual período de 2025.

Crescimento de voos em Fortaleza

Em janeiro de 2026, a Gol terá o retorno de voos a Manaus (7 partidas), além dos novos voos a Montevidéu e Foz do Iguaçu.

Será, o 5º crescimento da região, atrás de São Luís, Salvador, Aracaju e João Pessoa.

Agora terá incremento forte de voos ao aeroporto do Galeão (5 partidas diárias) e até uma frequência extra diária para Brasília (2,5 partidas diárias, em média).

De Fortaleza, a Gol passa a ter mais voos para o Galeão do que o hub de Guarulhos (média de 4 partidas diárias). Em janeiro de 2026, serão 45 partidas a menos para Guarulhos. Serão até 4 saídas diárias para Congonhas.

Uma pena ainda que Fortaleza terá quantidade de assentos distante de Recife, que deve crescer 7% em assentos. A diferença absoluta é de praticamente 15 mil assentos.

Forte crescimento em Salvador

Salvador terá em média 45 partidas diárias em janeiro de 2026, 6 a mais que a média de janeiro deste ano. São números de um hub que se fortalece mais.

No melhor momento do hub Gol em Fortaleza, havia pouco mais 30 decolagens. Salvador está em outro patamar e crescendo a cada alta estação.

Sobre janeiro de 2025, serão 16% mais voos e 22% mais assentos (524.688 assentos disponíveis). Serão 23 destinos em janeiro, com uma interessante ligação para Cuiabá, em Mato Grosso.

Ainda, a Gol ligará Salvador a Petrolina-PE, impulsionando a aviação regional.

A coluna entrou em contato com a Gol para entender os movimentos de crescimento da companhia no Nordeste. Até a publicação do conteúdo, a empresa não havia respondido. O espaço segue aberto para manifestação da Gol.

Número de voos da Gol por capital em janeiro de 2026

Aracaju: 378 voos

Fortaleza: 1.082 voos

João Pessoa: 532 voos

Maceió: 732 voos

Natal: 570 voos

Recife: 1.162 voos

Salvador: 2.840 voos

São Luís: 214 voos

Teresina: 124 voos

Fonte: Anac

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.