Fortaleza terá maior frequência de voos para Buenos Aires dos últimos dez anos
A Capital terá até quatro voos semanais para a cidade argentina
Após anunciar voos regulares de Fortaleza para Montevidéu e Foz do Iguaçu a partir do fim de novembro, a Gol já colocou à venda mais dois voos semanais entre a Capital cearense e Buenos Aires para janeiro e meados de fevereiro de 2026.
Serão até 19 frequências de ida e volta em janeiro e 14 em fevereiro, atingindo a maior quantidade de voos entre as cidades desde 2006, quando a Air Madrid operava a rota triangular Madri–Fortaleza–Buenos Aires, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
As operações da companhia brasileira nesse trecho começaram em 2014. Os voos já estão à venda até o fim de fevereiro.
Pedimos comentários à Gol, mas até a publicação da Coluna não houve retorno.
Assim, Fortaleza terá até quatro voos semanais para a capital argentina. Hoje, são dois voos regulares aos sábados.
O incremento é relevante e representa crescimento até mesmo em comparação com os voos extras entre Fortaleza e Buenos Aires na alta temporada de janeiro de 2025, quando a companhia operou um voo semanal adicional, totalizando três frequências.
Em 2024, a Coluna também havia anunciado em primeira mão os voos extras.
A Gol expande sua malha internacional no Ceará e terá 38 partidas em janeiro, com voos para Buenos Aires, Montevidéu, Orlando e Miami.
O reforço é significativo para a malha internacional do Ceará, que inicia janeiro fortalecida também com o começo das operações da Iberia.
Além disso, o incremento está alinhado à estratégia da Gol de crescer em mercados internacionais.
Voos extras
Os voos extras para Buenos Aires estão sendo vendidos às quartas-feiras, a partir do dia 31 de dezembro, e aos sábados.
Serão cinco frequências internacionais partindo de Fortaleza aos sábados: três entre Fortaleza e Buenos Aires, uma para Miami e uma para Montevidéu.
Ainda aos sábados, haverá também voos para Foz do Iguaçu, no Paraná.
A ampliação de voos para a Argentina é importante, pois o país é o principal emissor de turistas para o Brasil. O Ceará tem potencial para se destacar ainda mais na atração desse público.