Latam cobra R$ 3 mil nos novos voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Latam iniciou a venda dos voos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, trecho inédito que a companhia aérea voará a partir de junho próximo.

Os voos de fato estão sendo oferecidos diariamente (havia aviso inicial de que os voos seriam 4 vezes por semana) e estão todos com o mesmo patamar de preços até meados de julho.

No voo inaugural em 23 de junho (partindo do Cariri) e retorno, por exemplo, no dia 25 de junho, o valor total a ser pago com taxas e impostos é de R$ 2.979,97, valor realmente caro para um voo regional e de curta duração.

O voo é previsto em 1h e 5 minutos, mas, na prática, não deve superar os 50 minutos. Em Fortaleza, o passageiro terá acesso a rápidas conexões para até 11 destinos domésticos, algo realmente muito conveniente.

Voo subsidiado

O Governo do Estado subsidiará os assentos de cada voo por R$ 35,00, explicou o secretário de Turismo, Eduardo Bismarck. Considerando o Airbus 320 de 180 assentos, são 360 assentos diariamente.

Em um mês, o valor pago pelo Governo do Estado seria algo próximo a R$ 378 mil, ou R$ 4,5 milhões por ano. Há perspectiva que se retire o subsídio com o tempo.

Por outro lado, hoje, a Latam recebe R$ 20 milhões anuais para manter até 50 voos domésticos diários, além de pagar apenas 0,5% de ICMS sobre o querosene de aviação.

Torcemos que o voo se consolide, como sabemos que tem potencial. O voo é importantíssimo para a região, mas o ticket a R$ 1,5 mil está muito caro.

É possível que o preço se acomode em níveis menores nos próximos dias.