Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Tudo o que você precisa saber para apostar na Dupla Sena de Páscoa esta semana

Com prêmio estimado em R$ 40 milhões, sorteio será feito no próximo sábado (4).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:14)
Negócios
Cartelas da Dupla Sena de Páscoa.
Legenda: A Dupla Sena de Páscoa deste ano será no próximo sábado (4).
Foto: Shutterstock/rafaelnlins.

O sorteio da décima edição da Dupla Sena de Páscoa será no próximo sábado (4), nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal, com prêmio estimado em R$ 40 milhões.

Diferentemente dos concursos regulares, a edição especial de Páscoa não acumula. Por isso, se ninguém acertar as seis dezenas no primeiro sorteio, o prêmio principal será dividido entre os ganhadores da quina, e assim por diante.

Na Dupla Sena, os jogadores têm ainda duas chances de ganhar com o mesmo bilhete.

Veja também

teaser image
Ceará

Entenda por que a Semana Santa muda de data todo ano

teaser image
Ceará

O que não pode fazer durante a Semana Santa? Veja a lista

Como jogar na Dupla Sena?

Escolha de seis a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3, mas também é possível fazer bolões com grupos de duas a 50 pessoas.

Os jogos devem ser feitos nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial — disponível para Android e iOS. Clientes da Caixa Econômica podem ainda utilizar o Internet Banking.

As apostas para a Dupla Sena de Páscoa serão aceitas até as 19 horas de sábado (4).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas da Dupla Sena de Páscoa.
Negócios

Tudo o que você precisa saber para apostar na Dupla Sena de Páscoa esta semana

Com prêmio estimado em R$ 40 milhões, sorteio será feito no próximo sábado (4).

Redação
Há 1 hora
Fachada do aeroporto de Juazeiro.
Igor Pires

Aeroporto de Juazeiro do Norte terá a maior ofertas de assentos da história em 2026

Igor Pires
Há 1 hora
Confira o resultado da Quina, concurso 6989, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6989, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2906 – Sorteio de segunda-feira, 30/03; Prêmio de R$ 10,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2906 – Sorteio de segunda-feira, 30/03; Prêmio de R$ 10,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2906 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
30 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3649, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3649, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
30 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 829 - Sorteio de segunda-feira, 30/03; Prêmio de R$ 4,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 829 - Sorteio de segunda-feira, 30/03; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 829 em 30/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
30 de Março de 2026
Fachada do Banco do Brasil.
Negócios

Pix fora do ar? Clientes do Banco do Brasil relatam instabilidade

A maior dificuldade é para concluir as transferências.

Redação
30 de Março de 2026
Pessoas entrando em agência da previdência social.
Negócios

Gargalo do INSS força pelo menos 75 mil beneficiários no Ceará a viajar mais de 70 km para perícia

Gabriela Custódio
30 de Março de 2026
Homem realiza ordenha mecânica em uma vaca em ambiente de produção leiteira, utilizando equipamento acoplado às tetas do animal.
Agro

Ceará lidera crescimento na produção de leite do País nos últimos 10 anos

Estado ampliou produção em 147,3% entre 2015 e 2024, impulsionado por melhoramento genético.

Letícia do Vale e Gabriela Custódio
30 de Março de 2026
Egídio Serpa

Trump põe o mundo de cabeça para baixo. No Brasil, é o STF

O presidente dos EUA não sabe como sair da guerra contra o Irã. Aqui, a impunidade e o interesse pessoal e corporativo são o problema.

Egídio Serpa
30 de Março de 2026
Foto que contém pai e filha.
Negócios

IR 2026: dependentes podem deduzir mais de R$ 2 mil na declaração

Filhos, cônjuges e outros parentes são exemplos de dependentes.

Luciano Rodrigues
30 de Março de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará celebra frigorífico da Masterboi em Iguatu

Empreendimento absorverá investimento de R$ 250 milhões e abrirá 750 novos postos de trabalho em Iguatu

Egídio Serpa
30 de Março de 2026
Aposta levou sozinha prêmio acumulado.
Negócios

Mega-Sena: aposta simples do Espírito Santo leva sozinha prêmio de R$ 37,9 milhões

Sorteio foi feito nesse sábado (28).

Redação
29 de Março de 2026
Pátio do Porto do Pecém com centenas de conteiners empilhados.
Negócios

Ceará amplia parceria com a China e acrescenta 92 novos produtos asiáticos ao Estado

Primeiro ano de rota entre Porto do Pecém e China movimenta painéis solares e peças automotivas.

Paloma Vargas
29 de Março de 2026
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (29/03)

O sorteio é transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
29 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1194 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 700 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1194 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 700 mil

Veja números e mês sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2373 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 14,2 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2373 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 14,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6988, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 9,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6988, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 9,5 milhões

Veja os números sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2990 deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 40 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2990 deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 40 milhões

Dezenas foram sorteadas pela Caixa.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6053, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 500 mil

Veja números sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3648, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3648, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 2 milhões

Veja as dezenas sorteadas.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 341 de hoje 28/03; prêmio é de R$ 32,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 341 de hoje 28/03; prêmio é de R$ 32,5 milhões

Veja os números sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Foto que contém a fachada da Aeris Energy.
Negócios

Empresas do CE na Bolsa alternam entre prejuízo e lucro em 2025; veja quem subiu e caiu

Ao todo, oito empresas cearenses estão na B3.

Luciano Rodrigues
28 de Março de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará cresce porque opera na ponta tecnológica

Investimentos privados incluem irrigação por gotejamento e pivô central, melhoria genética dos rebanhos e banda larga da Starlink

Egídio Serpa
28 de Março de 2026
Foto que contém fachada de agência do BNB.
Negócios

BNB busca novos parceiros após romper com a Entrepay, liquidada pelo Banco Central

A financeira foi liquidada nesta sexta-feira (27).

Luciano Rodrigues
27 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2905 – Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 8,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2905 – Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 8,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2905 nessa sexta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3647, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3647, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6987, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6987, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 828 - Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 4,4 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 828 - Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 4,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 828 em 27/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Sem mostrar rostos, cliente passa cartão em maquininha de estabelecimento comercial.
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial de empresas do conglomerado Entrepay

A decisão foi motivada pelos prejuízos que podem expor credores a "risco anormal".

Redação
27 de Março de 2026