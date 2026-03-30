Tudo o que você precisa saber para apostar na Dupla Sena de Páscoa esta semana

O sorteio da décima edição da Dupla Sena de Páscoa será no próximo sábado (4), nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal, com prêmio estimado em R$ 40 milhões.

Diferentemente dos concursos regulares, a edição especial de Páscoa não acumula. Por isso, se ninguém acertar as seis dezenas no primeiro sorteio, o prêmio principal será dividido entre os ganhadores da quina, e assim por diante.

Na Dupla Sena, os jogadores têm ainda duas chances de ganhar com o mesmo bilhete.

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Como jogar na Dupla Sena?

Escolha de seis a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3, mas também é possível fazer bolões com grupos de duas a 50 pessoas.

Os jogos devem ser feitos nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial — disponível para Android e iOS. Clientes da Caixa Econômica podem ainda utilizar o Internet Banking.

As apostas para a Dupla Sena de Páscoa serão aceitas até as 19 horas de sábado (4).