Indústria do Ceará amplia intenção de investimentos em 2026

A indústria cearense inicia 2026 com indicadores de expectativas em patamar de crescimento e intenção de investimentos acima da média nacional, segundo a Sondagem Industrial, com dados referentes a janeiro, elaborada pelo Observatório da Indústria Ceará, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Todos os indicadores de expectativas para os próximos seis meses permanecem acima dos 50 pontos, o que sinaliza perspectiva de expansão.

A demanda projetada alcançou 59,3 pontos e a compra de matérias-primas atingiu 54,6 pontos. No mercado de trabalho, a expectativa de número de empregados ficou em 54,3 pontos, mantendo tendência de geração de empregos no setor industrial. No Brasil, os indicadores também permanecem positivos, mas com avanço mais moderado.

Investimento em alta

O principal destaque do levantamento é a intenção de investimentos. No Ceará, o indicador atingiu 70,8 pontos, com avanço em relação à sondagem anterior, enquanto no Brasil houve leve recuo, com o índice em 55,3 pontos. A diferença indica ambiente mais favorável à expansão produtiva no estado.

“A indústria cearense inicia o ano demonstrando resiliência e confiança, com expectativas consistentes de crescimento. O avanço na intenção de investimentos, acima da média nacional, reforça um ambiente favorável à expansão produtiva e à geração de oportunidades no estado”, afirma Lais Veloso, gerente de Inteligência Competitiva do Observatório da Indústria Ceará.