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Agro do Ceará celebra frigorífico da Masterboi em Iguatu

Empreendimento absorverá investimento de R$ 250 milhões e abrirá 750 novos postos de trabalho em Iguatu

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 05:23)
Egídio Serpa
Legenda: Bois de corte enfeitam a paisagem da zona rural de Jaguaribara, no Leste do Ceará. Com frigorífico da Masterboi, abrir-se-á novo mercado
Foto: Divulgação
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Empresários cearenses da agropecuária estão a louvar a posição assumida pelo governador Elmano de Freitas, que decidiu apoiar o grupo pernambucano Masterboi, que implantará, na geografia do município de Iguatu, um grande e moderno frigorífico industrial, empreendimento que consumirá investimentos estimados em R$ 250 milhões e abrirá novos postos de trabalho para cerca de 750 pessoas na região Centro Sul do estado. 

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, disse à coluna que o frigorífico do Masterboi será um marco na história da pecuária cearense, “um divisor de águas”, razão pela qual “quero parabenizar o governador Elmano de Freitas por sua feliz iniciativa”.  

A mesma opinião emitiu o agropecuarista e advogado tributarista Fernando Franco, para quem “já era hora de o Ceará, seus pecuaristas e seu rebanho bovino disporem de um frigorífico digno do nome”. Franco cria boi em Redenção, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Cristiano Maia, que, além de produzir camarão e ração para animais e de construir estradas, também cria boi de corte em suas fazendas no Vale do Jaguaribe, está celebrando a próxima chegada da unidade industrial do Masterboi em Iguatu, “do qual, muito provavelmente, serei fornecedor”. Maia disse que “o governador Elmano está fazendo um gol de placa a favor da nossa pecuária”. 

O Masterboi de Iguatu abaterá, inicialmente, 1 mil cabeças de boi por dia. O mercado a ser atendido abrangerá o Ceará e os estados vizinhos, incluindo o Piauí e o Maranhão. O rebanho bovino cearense, segundo a última estatística oficial do IBGE era, no ano de 2023, de 2,2 milhões de cabeças. O frigorífico de Iguatu abaterá animais do Ceará e do seu entorno o que inclui o Oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, todo o Piauí e parte do Maranhão. 

O Masterboi tem frigoríficos em Canhotinho, no agreste pernambucano; Nova Olinda, em Tocantins; e em São Geraldo do Araguaia. A unidade de Pernambuco exporta carne para vários países.  

O Brasil é, hoje, a maior potência mundial da agropecuária, abastecendo o mundo com grãos, proteínas e fibras naturais. E, segundo a ONU, é o único país capaz de dobrar sua produção agropastoril para atender às necessidades de mais alimento que terá o planeta em 2050, cuja população será de 10 bilhões de habitantes.  

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