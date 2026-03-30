Agro do Ceará celebra frigorífico da Masterboi em Iguatu

Empresários cearenses da agropecuária estão a louvar a posição assumida pelo governador Elmano de Freitas, que decidiu apoiar o grupo pernambucano Masterboi, que implantará, na geografia do município de Iguatu, um grande e moderno frigorífico industrial, empreendimento que consumirá investimentos estimados em R$ 250 milhões e abrirá novos postos de trabalho para cerca de 750 pessoas na região Centro Sul do estado.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, disse à coluna que o frigorífico do Masterboi será um marco na história da pecuária cearense, “um divisor de águas”, razão pela qual “quero parabenizar o governador Elmano de Freitas por sua feliz iniciativa”.

A mesma opinião emitiu o agropecuarista e advogado tributarista Fernando Franco, para quem “já era hora de o Ceará, seus pecuaristas e seu rebanho bovino disporem de um frigorífico digno do nome”. Franco cria boi em Redenção, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Cristiano Maia, que, além de produzir camarão e ração para animais e de construir estradas, também cria boi de corte em suas fazendas no Vale do Jaguaribe, está celebrando a próxima chegada da unidade industrial do Masterboi em Iguatu, “do qual, muito provavelmente, serei fornecedor”. Maia disse que “o governador Elmano está fazendo um gol de placa a favor da nossa pecuária”.

O Masterboi de Iguatu abaterá, inicialmente, 1 mil cabeças de boi por dia. O mercado a ser atendido abrangerá o Ceará e os estados vizinhos, incluindo o Piauí e o Maranhão. O rebanho bovino cearense, segundo a última estatística oficial do IBGE era, no ano de 2023, de 2,2 milhões de cabeças. O frigorífico de Iguatu abaterá animais do Ceará e do seu entorno o que inclui o Oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, todo o Piauí e parte do Maranhão.