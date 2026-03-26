Rede de supermercados Uniforça fatura R$ 3,4 bilhões

Uma boa notícia! A rede de supermercados Uniforça, que reúne 37 pequenas empresas varejistas com atuação em Fortaleza e cidades de sua Região Metropolitana e do interior do Estado, fechou o ano passado de 2025 com um faturamento de R$ 3,4 bilhões.

O Centro de Distribuição do Uniforça, localizado em Itaitinga, numa área de 20 mil metros quadrados, à margem da BR-116, registrou um crescimento robusto de 18,4% em valor de vendas e de 15,4% em volume de mercadorias movimentadas, acompanhado por 46 milhões de atendimentos realizados nas unidades da rede ao longo do ano passado.

A rede Uniforça tem 112 lojas distribuídas pelo Ceará, organizadas em um modelo associativista que conta com 37 grupos supermercadistas independentes.

Entre os integrantes do Uniforça, estão o supermercado Nova Opção, presente em Limoeiro do Norte; o GG Supermercados, com atuação em Caucaia; o Varejinho, em Tabuleiro do Norte; e o Super São Geraldo, que tem unidades nas cidades de Quixadá, Banabuiú e Quixeramobim.