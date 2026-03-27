Luiz Girão: “Atualize-se, inove, ou sua empresa vai quebrar”

“Se você fizer hoje na sua empresa o que fez ontem, ela vai quebrar” – sentencia o sábio agropecuarista Luiz Girão, fundador da Betânia Lácteos, que é hoje a Alvoar, produto de sua fusão com a mineira Embaré, providência que a transformou na quinta maior indústria de lacticínios do país e na líder do setor na região Nordeste. O que quis dizer Girão ao fazer essa declaração diante de 32 outros da agropecuária cearense?

Em outras palavras, ele disse o seguinte: a empresa e seu dono devem estar, permanentemente, ajustados ao avanço das práticas da gestão corporativa, que, agora obediente aos padrões ESG, deve sustentar-se no respeito ao meio ambiente, na responsabilidade social e na ética e transparência gerenciais. Em resumo, Girão advertiu: “Atualize-se, inove, ou sua empresa irá à bancarrota.”

Perto de tornar-se octogenário, mas carregando a inteligência juvenil que aprimorou ao longo da vida e, ainda, uma larga e, literalmente, pesada experiência empresarial, Luiz Girão é aquele amigo consultor pronto a dizer a quem o procura, e graciosamente, o que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer para tirar bom retorno do investimento. Se a consulta for na área do agro, a sua especialidade, a chance de dar certo é de 100%.

Na curta fala que pronunciou na última segunda-feira, durante reunião de 32 empresários do agro com a superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Brasil, ele disse, em alto e bom som, com o entusiasmo que sempre o marcou (este colunista o conheceu nos bancos escolares, em Maranguape, na década de 50 do século passado), que, na atividade rural, “o dono da fazenda tem de saber e obter imediatamente o que a ciência e a tecnologia acabam de inventar para melhorar a produção e a produtividade”. E acrescentou, como se estivesse se dirigindo aos seus filhos:

“É assim, também, na vida do industrial. É assim em toda a atividade econômica, pois o mundo e seu desenvolvimento estão a passar em alta velocidade, e é preciso, obrigatoriamente, acompanhar essas mudanças sob pena de ficar para trás quem não o fizer”.

Girão é dono da Fazenda Flor da Serra, localizada na Chapada do Apodi, na geografia do município de Limoeiro do Norte, onde produz quase 25 mil litros de leite/dia, de alta qualidade, graças ao uso das novas tecnologias, incluindo as de irrigação para produzir volumosos (sorgo, milho, capim, palma forrageira) que são ensilados para consumo próprio de suas vacas e para a comercialização aqui e em outros estados. Na Flor da Serra, Girão implantou o que alguns pecuaristas chamam de “um hotel cinco estrelas”, que abriga – em ambiente protegido, com piso especial e ventilação mecânica – seu rebanho leiteiro de alta linhagem.

Nasceu dele a ideia de transmitir aos pequenos pecuaristas do Vale do Jaguaribe as boas práticas da agricultura e da pecuária. De sua privilegiada mente, surgiu o programa de melhoria da qualidade genética do rebanho leiteiro daquela região, algo tão inovador que o BNB passou a financiá-lo. Hoje, mesmo nos anos mais recentes de pluviometria irregular (ou de seca, como diz a literatura), a produção leiteira regional do Jaguaribe aumentou. Não só pelo avanço genético, mas também porque o exemplo da Fazenda Flor da Serra, produzindo e armazenando forragem em silos de trincheira ou de superfície, se espalhou e hoje é item obrigatório no rol das rotinas diárias que os pecuaristas jaguaribanos executam em suas propriedades.

Esta coluna pode assegurar que a pecuária cearense é dividida em dois tempos: antes e depois de Luiz Girão. O que ele fez e segue fazendo é hoje replicado por centenas de grandes, médios e pequenos pecuaristas produtores de leite do Ceará. O modelo estendeu-se, igualmente, aos que criam gado de corte, cujo rebanho cresceu em quantidade e em qualidade.

Eis a prova: a Masterboi, dona de grandes frigoríficos no Nordeste e no Norte do país, construirá, ainda neste ano, no entorno da sede municipal de Iguatu, no Centro Sul do estado, um moderno frigorífico industrial, que, abatendo bois cearenses e de estados vizinhos, tornará realidade um sonho antigo dos pecuaristas do Ceará.