Tele Sena: confira o resultado deste domingo (29/03)

O SBT divulga neste domingo (29), o resultado da Tele Sena Semanal de número 97. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.

O sorteio é realizado ao vivo pela programação do SBT. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão também ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena. O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

1ª rodada: O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

2ª rodada:O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

GIRO DA SEMANA

Giro – R$ 100,00: O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

Giro – R$ 200,00: O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

Giro – R$ 500,00: O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

Giro – R$ 1.000,00: O resultado nesta página será atualizado logo após o sorteio.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: