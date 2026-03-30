Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3649, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3649 vai sortear um prêmio de R$ 5,0 milhões. O sorteio acontece hoje (30/03), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3649 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
15R$ 3,503.268.760
16R$ 48,00204.298
17R$ 408,0024.035
18R$ 2.448,004.006
19R$ 11.628,00843
20R$ 46.512,00211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6989, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2906 – Sorteio de segunda-feira, 30/03; Prêmio de R$ 10,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2906 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3649, desta segunda-feira (30/03); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 829 - Sorteio de segunda-feira, 30/03; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 829 em 30/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Fachada do Banco do Brasil.
Negócios

Pix fora do ar? Clientes do Banco do Brasil relatam instabilidade

A maior dificuldade é para concluir as transferências.

Redação
30 de Março de 2026
Pessoas entrando em agência da previdência social.
Negócios

Gargalo do INSS força pelo menos 75 mil beneficiários no Ceará a viajar mais de 70 km para perícia

Gabriela Custódio
30 de Março de 2026
Homem realiza ordenha mecânica em uma vaca em ambiente de produção leiteira, utilizando equipamento acoplado às tetas do animal.
Agro

Ceará lidera crescimento na produção de leite do País nos últimos 10 anos

Estado ampliou produção em 147,3% entre 2015 e 2024, impulsionado por melhoramento genético.

Letícia do Vale e Gabriela Custódio
30 de Março de 2026
Egídio Serpa

Trump põe o mundo de cabeça para baixo. No Brasil, é o STF

O presidente dos EUA não sabe como sair da guerra contra o Irã. Aqui, a impunidade e o interesse pessoal e corporativo são o problema.

Egídio Serpa
30 de Março de 2026
Foto que contém pai e filha.
Negócios

IR 2026: dependentes podem deduzir mais de R$ 2 mil na declaração

Filhos, cônjuges e outros parentes são exemplos de dependentes.

Luciano Rodrigues
30 de Março de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará celebra frigorífico da Masterboi em Iguatu

Empreendimento absorverá investimento de R$ 250 milhões e abrirá 750 novos postos de trabalho em Iguatu

Egídio Serpa
30 de Março de 2026
Aposta levou sozinha prêmio acumulado.
Negócios

Mega-Sena: aposta simples do Espírito Santo leva sozinha prêmio de R$ 37,9 milhões

Sorteio foi feito nesse sábado (28).

Redação
29 de Março de 2026
Pátio do Porto do Pecém com centenas de conteiners empilhados.
Negócios

Ceará amplia parceria com a China e acrescenta 92 novos produtos asiáticos ao Estado

Primeiro ano de rota entre Porto do Pecém e China movimenta painéis solares e peças automotivas.

Paloma Vargas
29 de Março de 2026
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (29/03)

O sorteio é transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
29 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1194 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 700 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1194 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 700 mil

Veja números e mês sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2373 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 14,2 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2373 de hoje, 28/03; prêmio é de R$ 14,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6988, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 9,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6988, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 9,5 milhões

Veja os números sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2990 deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 40 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2990 deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 40 milhões

Dezenas foram sorteadas pela Caixa.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6053, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 500 mil

Veja números sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3648, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3648, deste sábado (28/03); prêmio é de R$ 2 milhões

Veja as dezenas sorteadas.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 341 de hoje 28/03; prêmio é de R$ 32,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 341 de hoje 28/03; prêmio é de R$ 32,5 milhões

Veja os números sorteados.

A. Seraphim
28 de Março de 2026
Foto que contém a fachada da Aeris Energy.
Negócios

Empresas do CE na Bolsa alternam entre prejuízo e lucro em 2025; veja quem subiu e caiu

Ao todo, oito empresas cearenses estão na B3.

Luciano Rodrigues
28 de Março de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará cresce porque opera na ponta tecnológica

Investimentos privados incluem irrigação por gotejamento e pivô central, melhoria genética dos rebanhos e banda larga da Starlink

Egídio Serpa
28 de Março de 2026
Foto que contém fachada de agência do BNB.
Negócios

BNB busca novos parceiros após romper com a Entrepay, liquidada pelo Banco Central

A financeira foi liquidada nesta sexta-feira (27).

Luciano Rodrigues
27 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2905 – Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 8,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2905 – Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 8,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2905 nessa sexta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3647, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3647, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6987, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6987, desta sexta-feira (27/03); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 828 - Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 4,4 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 828 - Sorteio de sexta-feira, 27/03; Prêmio de R$ 4,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 828 em 27/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Março de 2026
Sem mostrar rostos, cliente passa cartão em maquininha de estabelecimento comercial.
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial de empresas do conglomerado Entrepay

A decisão foi motivada pelos prejuízos que podem expor credores a "risco anormal".

Redação
27 de Março de 2026
Negócios

PF faz operação em Fortaleza e outras capitais contra irregularidades em postos de combustíveis

O objetivo é identificar práticas como aumento irregular de preços nas bombas.

Redação
27 de Março de 2026
Imagem mostra notas de R$ 50,00.
Negócios

Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 40 milhões aplicados na poupança

O próximo sorteio será realizado neste sábado (28).

Redação
27 de Março de 2026