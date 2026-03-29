Mega-Sena: aposta simples do Espírito Santo leva sozinha prêmio de R$ 37,9 milhões

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Um apostador de Marataízes, no Espírito Santo, levou sozinho um prêmio de R$ 37.983.331,58 ao acertar as seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A aposta foi feita em uma casa lotérica da Cidade.

No sorteio, além do grande sortudo da noite, 45 apostas acertaram a quina e levaram R$ 48,264,27 cada. Outras 3.814 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 938,65 para casa.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena? Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: 1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.