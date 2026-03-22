Aposta simples de Fortaleza fatura R$ 195 mil na Mega-Sena; veja números

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta de Fortaleza está entre as premiadas do concurso 2987 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (21), na Caixa Econômica Federal. O ganhador levou R$ 195.915,21.

O sorteado foi premiado com uma aposta simples, feita em uma loteria de Fortaleza, após acertar cinco dezenas. Além do ganhador da quina, outros 47 cearenses foram premiados após acertar a quadra e levaram para casa R$ 1.269,66 cada.

Como ninguém acertou os seis números, o valor total da Mega-Sena acumulou e agora está em R$ 13 milhões.

Veja também Negócios Governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS

Resultado Mega-Sena do concurso 2987

Os números sorteados foram: 16 - 17 - 20 - 28 - 46 - 47

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena? Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: 1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa? Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.