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Governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS

Pagamento será efetuado em duas parcelas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Imagem de um celular com a logo do INSS, governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS.
Legenda: Decisão foi publicada na edição extra do "Diário Oficial da União" desta quinta-feira (19).
Foto: Shutterstock/PhotoGranary02.

O pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado pelo governo federal. Em decisão publicada na edição extra do "Diário Oficial da União" de quinta-feira (19), foi detalhado que o pagamento ocorrerá em duas parcelas

Haverá um ajuste entre o valor devido e o valor já pago. Esse ajuste ocorre tanto com os benefícios temporários, quanto permanentes, caso a cessação aconteça antes da data prevista.

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Pagamento em duas parcelas

O pagamento será dividido em:

  • Primeira parcela: pagamento em abril, correspondendo a 50% sobre o valor do benefício devido na competência de abril. Será paga junto aos benefícios do mês;
  • Segunda parcela: pagamento em maio, correspondendo à diferença entre o valor total do 13º salário e a parcela antecipada. Será paga junto aos benefícios de maio.

O decreto detalhou que esse valor é destinado para os beneficiários que, em 2025, receberam:  

  • Aposentadoria; 
  • Pensão por morte;
  • Auxílio por incapacidade temporária;
  • Auxílio-acidente;
  • Auxílio-reclusão.

O Ministério da Previdência destacou que, com a antecipação, há a expectativa de injetar R$ 78,2 milhões na economia brasileira nos próximos dois meses.

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