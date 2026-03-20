Governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS

O pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado pelo governo federal. Em decisão publicada na edição extra do "Diário Oficial da União" de quinta-feira (19), foi detalhado que o pagamento ocorrerá em duas parcelas.

Haverá um ajuste entre o valor devido e o valor já pago. Esse ajuste ocorre tanto com os benefícios temporários, quanto permanentes, caso a cessação aconteça antes da data prevista.

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Pagamento em duas parcelas

O pagamento será dividido em:

Primeira parcela: pagamento em abril , correspondendo a 50% sobre o valor do benefício devido na competência de abril. Será paga junto aos benefícios do mês;

pagamento em , correspondendo a 50% sobre o valor do benefício devido na competência de abril. Será paga junto aos benefícios do mês; Segunda parcela: pagamento em maio, correspondendo à diferença entre o valor total do 13º salário e a parcela antecipada. Será paga junto aos benefícios de maio.

O decreto detalhou que esse valor é destinado para os beneficiários que, em 2025, receberam:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

O Ministério da Previdência destacou que, com a antecipação, há a expectativa de injetar R$ 78,2 milhões na economia brasileira nos próximos dois meses.