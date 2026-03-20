Governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS
Pagamento será efetuado em duas parcelas.
O pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado pelo governo federal. Em decisão publicada na edição extra do "Diário Oficial da União" de quinta-feira (19), foi detalhado que o pagamento ocorrerá em duas parcelas.
Haverá um ajuste entre o valor devido e o valor já pago. Esse ajuste ocorre tanto com os benefícios temporários, quanto permanentes, caso a cessação aconteça antes da data prevista.
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Pagamento em duas parcelas
O pagamento será dividido em:
- Primeira parcela: pagamento em abril, correspondendo a 50% sobre o valor do benefício devido na competência de abril. Será paga junto aos benefícios do mês;
- Segunda parcela: pagamento em maio, correspondendo à diferença entre o valor total do 13º salário e a parcela antecipada. Será paga junto aos benefícios de maio.
O decreto detalhou que esse valor é destinado para os beneficiários que, em 2025, receberam:
- Aposentadoria;
- Pensão por morte;
- Auxílio por incapacidade temporária;
- Auxílio-acidente;
- Auxílio-reclusão.
O Ministério da Previdência destacou que, com a antecipação, há a expectativa de injetar R$ 78,2 milhões na economia brasileira nos próximos dois meses.