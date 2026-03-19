Lucro do BNB cresce 31,6% e registra ganho recorde de R$ 3,1 bilhões em 2025

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) encerrou o ano de 2025 com lucro líquido de R$ 3,1 bilhões, atingindo em 31,6% superior ao registrado no ano anterior. As contratações alcançaram R$ 68,4 bilhões – crescimento de 11,6% –, enquanto os desembolsos somaram mais de R$ 64,1 bilhões – alta de 5,8%.

Segundo a instituição, todos os indicadores representam recordes históricos em seus 73 anos de atuação. Os resultados do quarto trimestre e o consolidado do ano foram apresentados nesta quinta-feira (19).

Os programas de microcrédito também atingiram marcas inéditas. O Crediamigo registrou R$ 13,4 bilhões em contratações, aumento de 11,4% em relação a 2024, enquanto o Agroamigo somou R$ 9,5 bilhões em financiamentos a pequenos produtores rurais, crescimento de 10,6%. Juntos, os programas responderam por mais de um terço de todo o volume de operações do banco.

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O presidente do banco, Paulo Câmara, destacou a expansão do crédito como fator determinante para os resultados. Como gestora do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), a instituição oferta crédito de longo prazo voltado à dinamização econômica, geração de emprego e redução das desigualdades regionais.

“Ano a ano temos seguido a orientação do presidente Lula de aumentar a disponibilidade de crédito para os empreendedores nordestinos. Em 2025, o BNB ultrapassou todos os recordes anteriores, disponibilizando quase R$ 70 bilhões para o mercado e alcançando um lucro histórico de mais de R$ 3 bilhões. Temos uma operação sólida que tem se tornado mais abrangente e democrática com o passar do tempo”, comentou Câmara.

No segmento empresarial, o agronegócio apresentou crescimento expressivo, com alta de 15,3% nos financiamentos, totalizando R$ 12,8 bilhões contratados ao longo de 2025, conforme o balanço divulgado pela instituição.