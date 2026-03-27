Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 40 milhões aplicados na poupança

O prêmio do concurso 2990 da Mega-Sena, que acontece neste sábado (28), está acumulado em R$ 40 milhões. No último concurso, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas.

Caso algum sortudo acerte as seis dezenas e decida investir a quantia aplicando na poupança, o montante integral pode render cerca de R$ 269 mil ao mês.

Esse cálculo leva em consideração o valor atual da taxa Selic, estimado em 14,7%, mais a variação da Taxa Referencial de março (0.1735%). Nessa modalidade de investimento, o valor é livre de cobrança de imposto de renda para pessoas físicas.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h do sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: